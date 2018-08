Tom Volf: Jag ville låta Maria Callas själv få berätta

Det var inte den famösa operadivan Maria Callas som fick den unge fotografen Tom Volf på fall 2013. Det är vad han kallar ”mysteriet” Callas. Ett Youtube-klipp med en intervju där den världskända och eleganta sångerskan talar om att hon bär två olika personer inom sig, Maria och Callas, väckte hans intresse.

Filmrecension: Nytt ljus på operastjärnan Maria Callas

– Det har skrivits många böcker och gjorts dokumentärer om henne, framför allt på tv, förut men jag saknade hennes egen röst, hennes egen tolkning av sitt dramatiska liv, säger Tom Volf i smalt skuren kostym på ett hotellrum i Paris ett stenkast från det gamla operahuset där Maria Callas 1958 trollband parisarna för första gången med sin paradaria ”Casta diva” ur operan ”Norma”.

Efter att ha rest världen runt och tjatat sig in på olika arkiv, hittar privata brev, intervjuat över trettio personer och pluggat på sin operahistoria föddes filmen ”Maria by Callas” som såg dagens ljus precis fyrtio år efter Callas bortgång i Paris 1977.

– Man kan säga att jag lärde känna henne i takt med att filmarbetet framskred. Bland annat upptäckte jag poängen med att fokusera på hennes egna ord. Callas sätt att tala om sig själv är så mycket mer slagkraftigt, rikt, öppet och bitande än alla andra som tidigare försökt att ringa in hennes liv och karriär.

– Det ”mysterium” jag ville gestalta i filmen är hur man kan tolka Maria Callas exceptionella men också kontroversiella karriär. Jag ville fokusera på att låta henne själv berätta hur hon hela tiden kämpade med att behålla en jämvikt mellan ”Maria”, sitt privata familje- och barnlängtande jag, och ”Callas” som representerade hennes professionella liv, säger Volf.

Han presenterar en hel del material om Callas. Här finns bland annat digitaliserade super 8-filmer som inte visats offentligt förr, som sorglösa semesterbilder från Callas mångåriga jetsetliv tillsammans med den svinrika skeppsredaren Aristoteles Onassis – kärleken som plötsligt efter nio års umgängen gick och gifte sig med Jackie Kennedy. Ett bröllop som Callas säger i filmen att hon fick läsa om i pressen.

Tom Volf berättar också att han gärna ville punktera de myter som han menar står i vägen för en sannare bild av Maria Callas liv, till exempel bilden av en nyckfull och egocentrisk diva.

– Ta till exempel den så kallade ”skandalen i Rom” på 50-talet där Maria Callas fick löpa gatlopp i världspressen för att hon lämnade en föreställning med Italiens president i publiken efter första akten. Om man lyssnar till henne själv finns det en annan historia än allmän divighet. Det skandalösa var att hon tvingades uppträda fast hon var sjuk, hon hade bronkit, säger Volf upprört.

Han är också fascinerad av att jämföra Maria Callas med dagens stora stjärnor. Filmen innehåller lustfyllda åkningar längs kilometerlånga köer i New York och intervjuer med förväntansfulla fans.

– Maria Callas väckte lika starka känslor som vilka stora popstjärnor som helst på sin tid. Under storhetstiden möttes hon av enorma uppbåd av press och beundrare var hon än damp ner i världen. Just i hennes gamla hemstad New York köade unga människor i dagar i sträck för att se henne framträda i ”Tosca” på The Metropolitan. En alldeles speciell stjärnkult.

– För mig är Maria som en levande romanfigur, en Madame Bovary korsad med någon ur de grekiska tragedierna, säger Tom Volf förtjust med hänvisning till de spännande klippen i filmen där Maria Callas gör en utflykt till filmvärlden och spelar Medea i Pier Paolo Pasolinis sextiotalsfilm.