Årets stora filmfestival i Göteborg gick i danska färger. Trine Dyrholm, senast Guldbaggenominerad för sin briljanta roll som ett av Mikael Persbrandts alter egon i ”X & Y”, vann på lördagskvällen Göteborgs filmfestivals sprillans nya skådespelarpris Dragon award best acting. Det är en av filmvärldens få könsneutrala utmärkelser till skådespelare. Dyrholm prisades för sin roll i danska ”Queen of hearts” (”Dronningen”), ett intrikat familjedrama som utspelar sig Köpenhamns övre medelklass.

Filmens regissör May El-Thouky blev i sin tur en miljon kronor rikare på kuppen eftersom ”Queen of hearts” även drakbelönades med världens största filmpris, Dragon award best Nordic film.

Samma film vann även festivalens publikpris under årets galaceremoni. Några svenskar, Magnus Krepper och Gustav Lindh som också har bärande roller i filmen, fick dock chans att sola sig i den danska glansen.

Bland övriga utmärkelser som delades ut under lördagskvällens gala märks kritikerpriset, Fipresci, som även det hamnade i Danmark: Tuva Novotny prisades för sin omtalade danska långfilmsdebut ”Blind spot”.

"Blind spot” Foto: Göteborgs filmfestival

Det europeiska Eurimagespriset Audentia gick i år till Mia Engberg för ”Lucky one”. Årets bästa nordiska dokumentär blev Anna Eborns ”Transnistra”. Debutantpriset som utdelas i Ingmar Bergmans namn gick i år till argentinska ”A family submerged” av Mariá Alché.

Tidigare i veckan mottog den internationellt kände danske skådespelaren Mads Mikkelsen, aktuell med överlevnadsdramat ”Arctic”, årets hederspris på festivalen.

