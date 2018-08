Turister strömmar till ”Call me by your name”-platserna: ”Det här är min besatthet”

How much sorrow can I take?

Blackbird on my shoulder.

And what difference does it make

When this love is over?

Det österrikiska paret Martin Seifried och Martin Pilschieur lyssnade nästan sönder Sufjan Stevens bitterljuva ledmotiv till ”Call me by your name” under sin bilresa ner till italienska Crema, där en stor del av filmen utspelar sig.

– För mig handlar det lika mycket om filmen i sig själv som nostalgin den väcker kring hur det var att vara homosexuell på 80-talet, säger den äldre av dem och gör en lite generad gest mot sin yngre partner.

– Fast det är ju du förstås alldeles för ung för att komma ihåg!

Vandring i fotstpåren av ”Call me by your name”. Foto: Daniel Wirtberg

Vi möts på Piazza Duomo, torget där filmens huvudkaraktärer, Elio (Timothée Chalamet) och Oliver (Armie Hammer) ses efter sin första natt tillsammans. Det är en stark känsla av déjà vu att kliva ut på torget och återse den gotiska 1300-tals­katedralen och det belamrade lilla tidningsståndet på hörnet.

Sedan Luca Guadagninos kritikerrosade film om olycklig kärlek vann en Oscar i år har turister flockats i det lilla sömniga samhället för att få samma förnimmelse. Enligt franska Le Monde har hela Lombardiet, som länge stått i skuggan av det mer karismatiska Toscana, fått ett rejält uppsving tack vare filmen. Boendesajten Airbnb menar att bokningarna i området ökat med över 50 procent i april jämfört med samma period förra året och nu har även inspelningsplatserna blivit ­föremål för fansens pilgrimsresor.

När vi passerar Pandino, där filmens kärlekspar betraktar en staty, beklagar sig servitrisen på det lokala fiket (vars markis syns i filmen) över att hon inte kan tillräckligt med engelska för att kunna prata med alla de vietnamesiska och chilenska fansen som kommer och fikar. Många internationella besökare tycks ha hittat till platserna genom den lista som entusiasten Steve Beals lagt ut på nätet med exakta tidskoder och koordinater för samtliga scener. Den enda spelplats som inte går att besöka i dagsläget är familjen Perlmans majestätiska villa. Men för den som har 17,5 miljoner kronor över ligger huset (fjorton rum och sju badrum) just nu ute till försäljning.

Den ultimata ”Call me by your name”-safarin tar i stället besökarna till Gardasjön och Bergamo även om Crema, där en av filmens nyckelscener utspelar sig, är resans känslomässiga epicentrum. Det öster­rikiska paret kom direkt hit från Bergamo, där Elio och Oliver spenderar sin korta och ystra kärlekssemester. I Bergamo hann de besöka både vattenfallet Cascate Del Serio och Basilica di Santa Maria Maggiore, men verkar ha missat det allra viktigaste.

– Hittade ni platsen där Elio spyr?

En kortklippt dam i sjuttioårs­åldern, som fram till nu suttit tyst på bänken och läst, bryter plötsligt in i samtalet.

– Vi försökte men lyckades aldrig, svarar Martin.

– Jag följde med en främmande polsk kvinna till Bergamo som blev helt hänförd när hon hittade platsen. Hon bara: Titta, det var här Elio kräktes!

Det visar sig att den brittiska änkan Linda Sunderland inte är mindre fanatisk än sin polska motsvarighet. Under samtalet kommer det fram att hon sett filmen fyrtionio gånger och läst André Acimans roman, som filmen bygger på, fyra gånger. Under sin vecka i Crema har hon dagligen kommit till torget för att prata med andra som kommit hit på grund av sin kärlek till filmen.

– Det här är min besatthet.

Vad är det med filmen som berör dig?

–Att det är en så underbar kärleksförklaring till den här platsen och en så vacker film om kärlek, lust och längtan, gjord på ett sätt som berör människor oavsett ålder och sexuell läggning.

Har platsen levt upp till dina ­förväntningar?

– Absolut! När jag kom in här på torget första gången ställde sig håret i nacken rakt upp och mina händer fick spasmer.

Det låter nästan som en religiös upplevelse.

– Ja, och jag är ateist så hur fantastiskt är inte det?

Till vänster: Skärmbild från ”Call me by your name”. Till höger: Återskapande av scenen. Foto: UIP, Daniel Wirtberg

Hon säger det sista med glimten i ögat. Sedan dränks samtalet tillfälligt av öronbedövande italodisco från en radio som ett av stadens original surrat fast på cykeln. Det är tredje gången han passerar, plingar och glatt vinkar till Linda, som ­redan verkar ha blivit en inventarie på torget och som trots att hon rest själv till Lombardiet ideligen har sprungit in i likasinnade som hon kunnat ansluta sig till. Som kvinnan från Montréal som körde henne och några finska fans till platsen där ­Armie Hammer fuldansar till The Psychedelic Furs ”Love my way” och sedan dansade med dem.

För den som trots allt inte vill resa ensam finns det numera flera alternativ. Den italienska resebyrån Sonders and beach skräddarsyr sedan tidigare resor för hbtq-resenärer på teman som ”Döden i Venedig” och Leonardo Da Vincis bisexualitet och har ända sedan ”Call me by your name” vann en Oscar arbetat med att ta fram en resa på filmens tema. Giovanna Ceccherini, som är marknadsansvarig på företaget, menar dock att intresset för filmen varit större utomlands än i hemlandet.

– Det kan säkert bero både på att filmen är ganska långsam och att den, i ett katolskt land som Italien, berättar om en tid då det var väldigt svårt att leva öppet som homosexuell.

Många av problemen kvarstår dock. 2017 rankades Italien som ett av Västeuropas sämsta länder när det kommer till homosexuellas rättigheter och den nytillträdde familje­ministern Lorenzo Fontana (Lega nord) har vid flera tillfällen gjort negativa uttalanden om homosexuella. Trots detta menar Ceccherini att det varit få negativa reaktioner kring det ökade antalet homosexuella turister till området.

– Jag har varit runt och pratat med folk i Crema och alla är oerhört positiva till den ökade turismen. Om man ska vara lite cynisk kan man väl säga att de ekonomiska aspekterna förmodligen är det starkaste argumentet för denna vidsynthet.

Mötet med två turkiska ungdomar, båda med regnbågsväskor över axeln, i Crema blir en viktig påminnelse om hbtq-personers utsatthet på flera platser i Europa i dag. De har precis tagit en selfie vid Elios och Olivers bord och går med på en intervju. Vi pratar en stund om alla spelplatser de besökt och att de strax ska cykla ner till floden men när det blir dags att ta en bild vågar de trots allt ändå inte medverka i tidningen, utifall att någon i Turkiet skulle se dem i detta sammanhang.

Borta vid tidningskiosken gör sig österrikarna redo att dra vidare till Gardasjön, skådeplatsen för de arkeologiska utgrävningarna i ­filmen. Just som vi är på väg att säga adjö hejdar Linda oss och säger att hon skulle vilja utveckla svaret på min fråga om varför just ”Call me by your name” väckt en sådan besatthet hos henne.

– Det är uppenbart hur vi som träffas här alla fyller filmen med mening utifrån våra egna erfarenheter. För min egen del handlar det om att jag nyligen blev änka efter att ha levt i ett kärlekslöst äktenskap i över femtio år. Jag har alltså aldrig fått uppleva det Elio och Oliver är med om den där sommaren i Crema och kanske kunde fått uppleva livet ut om de bara hade vågat. Att se två människor avstå från den stora ­kärleken på det sättet krossade verkligen mitt hjärta.

Tror du att du kommer att återvända till den här platsen?

– Förmodligen. Den här sjukdomen verkar vara obotlig och då kan det ju vara skönt att vara med andra som lider av samma åkomma, så att man slipper vara ensam i sitt ­delirium.

