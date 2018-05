TV-recension: ”Patrick Melrose” rider på överklassknarkande

Patrick Melrose, i välstruken blå- och vitrandig skjorta med en röd blodfläck i ärmvecket lägger på telefonluren och lutar sig mot väggen. Ett stort leende manglar mödosamt ut hans slappa drag.

Han har just fått veta att hans far har avlidit på ett hotellrum i New York. Plågoanden är död. Nu gäller det bara att driva ut honom ur sina minnen och sin personlighet. Hur stor del av sig själv måste Patrick döda för att lyckas med det?

“Tänk att det ska vara så svårt att få tag på min fars kvarlevor”, sluddrar Patrick senare över en Martini på Manhattan, “när jag inte har några problem att hitta dem i mig själv.”

Det första avsnittet av miniserien “Patrick Melrose” är baserad på andra delen av Edward St Aubyns hyllade romankvintett.

Eward St Aubyn: ”Jag trodde alla skulle äcklas av mig när boken kom ut”

Det är ett begripligt val. En tjugotvåårig, raljant heroinist som försöker ta hem sin fars aska från New York, hallucinerar i magnifika art deco-hotellsviter, spyr på ekboaserade herrklubbar och punkterar vener i skitiga geggarkvartar ger en underhållande rivstart på berättelsen om en svårt traumatiserad engelsk överklasspojkes kamp mot demonerna.

Malin Ullgren: ”En mörk saga”

Barndomens tysta fasa - romanens första del - fladdrar än så länge bara förbi i minnesfragment av ett soldränkt Provence och en nersupen far i mörka korridorer. Minnen som omedelbart måste raderas ut med speedballs, quaaludes och - framför allt - ironi.

Benedict Cumberbatch i huvudrollen är också ett begripligt val. Om än olidligt förutsägbart. Hans slängiga gång, precisa, rytmiska timing och känslomässiga inlevelse är som vanligt hänförande, men det var inte så länge sen han firade triumfer som Sherlock Holmes, en annan överintelligent, monologisk överklassavfälling med missbruksproblem.

Vad hände med idén om överraskande rollbesättning, om kontraster mellan skådespelare och karaktär? Mycket fungerar i det här första avsnittet. Spelscenerna lyfts av strategiskt valda rader ur romanernas briljanta inre monolog. Något som faller sig helt naturligt eftersom Patrick sällan själv vet vad han säger högt och vad som är röster i hans huvud.

Ibland får regissören till den självklara, fängelseliknande tillhörigheten i en värld där familjenamnet är vida viktigare än individens välmående.

En värld där en narkoman med ögonlapp och sin fars urna i en plastpåse under armen tas emot i salongerna med hjärtliga tillrop och presentationer som “Älskling, du minns väl Patrick?” “Jag blev blå i ert badrum en gång.” “Ja! Vi fick plocka av dörren! Kom in, kom in.” Där de mest fasansfulla citaten från pappan bemöts med ett skrockande och möjligen ett litet “Come, come, Patrick”. Det är en värld man bara kan revoltera mot genom fullständig utplåning av sig själv. Och varför ska vi bry oss om de priviligierades självmord?

Edward St Aubyn svarar på den frågan tidigt i sin första roman. Han lever också högt på läsarnas blandade förfäran och förtjusning inför den grymma överklassen men det ekar ett barnskrik mellan raderna i hans släpigt välartikulerade inre monolog som aldrig tystnar. Aldrig glöms bort.

“Patrick Melrose” har inte fått fatt i det. De långdragna tripperna, ångestattackerna och psykoser som Patrick genomlever i hotellrummets ensamhet blir märkligt enformiga. Om Berger hade släppt lite på sin fascination för den färgkoordinerade prakten hade han kanske kunnat gå Cumberbatchs våldsamma ansträngningar att fördjupa dramat till mötes.

Hittat ett formspråk som uttryckte känslor, inte bara red på överklassknarkargrejen i tagning efter tagning. Vågar man hoppas på att han ändå kan göra konstnärlig rättvisa åt barndomstraumat i nästa avsnitt. Tänk om det kommer att banaliseras?

Ett ljus vid horisonten är att den sadistiska fadern spelas av Hugo Weaving och mamman av Jennifer Jason Leigh. Man kan komma väldigt långt med sådana skådespelare. Men sällan hela vägen.