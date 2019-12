Unik inblick i PJ Harveys kreativa process

”A dog called money” kan liknas vid ett slags modern skapelseberättelse som varvar inspirationsresor till konflikthärdar med en bökig studioinspelning av PJ Harveys album ”The hope six demolition project”. Under tre års tid reste den brittiska rockpoeten och den irländska filmaren till platser som Kosovo, Afghanistan och Washington D C.

– Vi hade en vag idé om att åka till ställen som inspirerade oss, platser med politisk ”edge” som var relevanta om man vill skildra världens orättvisor. Men vi skulle också kunna ha åkt till Sverige, ler Seamus Murphy, en mångfaldigt prisbelönt pressfotograf som frilansat åt både DN och Expressen.

Deras spår korsades för första gången 2008 när Polly Jean Harvey gjorde research inför albumet ”Let England shake”. Harvey tog kontakt efter att ha sett Murphys fotoutställning ”A darkness visible”, en samling provokativa bilder från den afghanska kulturen. En tre timmar lång tesittning blev startskottet på ett samarbete som började med att Murphy gjorde filmer till olika låtar på ”Let England shake”.

I samma veva bestämde de sig för att börja resa och slå tre flugor i en smäll; en fotobok med poesi, stoff till ett album och en gemensam film. Under resorna gick Harvey runt som en fältreporter med block och penna för att ta anteckningar om sina innersta tankar och känslor.

– Hon är en unik och modig person, men till skillnad från vad många tror är hon varken svårmodig eller någon vidlyftig partydrottning. Hon är väldigt rak och rättfram. Det du ser är det du får, säger Murphy.

– Under arbetet med filmerna till ”Let England shake” lärde hon mig att inte tänka för mycket under själva inspelningen, vara följsam och öppen fram till det att man måste knyta ihop säcken.

Han menar också att de är på samma våglängd och har samma uppfattning om hur bra konst ska fungera.

– Vi vill båda få folk att reflektera utan att predika. Även om det är svårt att skilja politik från konst, så tenderar den öppet politiska konsten att inte vara särskilt bra.

PJ Harvey under inspelningen av ”The hope six demolition project”. Foto: Seamus Murphy

En del av ”A dog called money” kretsar kring inspelningen av ”The hope six demolition project” i början av 2015. PJ Harvey lät bygga en installation i form av en glaslåda i Somerset House där fans och förbipasserande kunde följa den öppna skivinspelningen.

– Tanken var att jag skulle filma några snuttar från studioarbetet under de första dagarna, jag blev kvar i fem veckor. Det var egentligen sämsta tänkbara miljö – trångt, syrefattigt. hopplös akustik och ingen luftkonditionering eftersom hon var rädd om sina stämband. Men hon är en risktagare som inte drar sig för utmaningar. Det är så hon vill ha det, säger Murphy.

– Polly överraskar mig – och sina musiker – hela tiden. Det var helt fascinerande att uppleva vad hon gör med rösten och orden medan de andra musikerna försöka hålla jämna steg med totalt förvirrade ansiktsuttryck, haha.

”A dog called money” finns att strömma på Cmore och att hyra på olika sajter. Den 11 och 20 december visas filmen också på Bio Rio i Stockholm.