Varmt mottagande för Quentin Tarantino i Cannes

De första reaktionerna på Quentin Tarantinos film ”Once upon a time in Hollywood” på Twitter är i stort sett hyllande om än inte extatiska. Många uppskattar de många tidstypiska referenserna i filmen som utspelar under sex månader i Hollywood 1969. Det gäller i synnerhet nostalgiska vinkar till till epokens tv-serier, särskilt västerngenren, musiken och Tarantinos ömsinta återskapande av det dåtida Los Angeles.

Men även det rika persongalleriet får beröm, en rollista som som vid sidan av stjärnorna Leonardo DiCaprio och Brad Pitt – en karismatisk duo – utgörs av allt från Al Pacino, Lena Dunham, Damian Lewis, Bruce Dern, Kurt Russel och den nyligen bortgångne Luke Perry.

Innan första visningen för pressen i Cannes vädjade Tarantino återigen, via festivalen, att ingen skulle avslöja slutet av filmen som förhåller sig på ett minst sagt spektakulärt sätt till Mansonmorden.

Ann Thompson på amerikanska Indiewire kallar Tarantions film ”en underbar elegi som kärleksfullt återkallar en period i underhållningsbranschen med cowboyer – mest män – och galna hippies. DiCaprio och Pitt är roliga och briljanta medan Margot Robbie är rar som Sharon Tate”.

Peter Bradshaw på brittiska The Guardian kallar den för ”en underhållande svart komedi som på ett pulpfiction-aktigt och förlösande sätt förhåller sig till Manson-mardrömmen: chockerande, trollbindande och imponerande filmad i himmelsblått och solnedgångsgyllt” – och ger Tarantinos film högsta betyg.

Kyle Buchanan på New York Times tycker i sin tur att filmen är mer avspänd än han väntat sig och Leonardo DiCaprio är ”fantastisk, rolig och vass”.

