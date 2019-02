Natasha Lyonne i ”Russian doll”. Foto: Courtesy of Netflix

”Russian doll”

Netflix

Serieskapare: Natasha Lyonne, Leslye Headland

Med: Natasha Lyonne, Greta Lee

Låt er inte avskräckas av ”Måndag hela veckan”-upplägget. New York-hipstern och storrökaren Nadia (Natasha Lyonne från ”Orange is the new black”) förolyckas och tvingas återuppleva sin egen födelsedagsfest om och om igen. Det är betydligt roligare och spetsigare än man kan tro att följa henne när hon försöker förstå varför hennes liv (och död) går på repeat. Soundtracket går heller inte av för hackor.

”Ring min agent! 3” Foto: Netflix

”Ring min agent 3”

Netflix

Serieskapare: Fanny Herero

Med: Camille Cottin, Assaad Bouab

Kända skådespelare fortsätter göra revy i den franska satirserien om en kändisagentur som ständigt jobbar med krishantering. I tredje säsongen är det bland annat Jean Dujardin (”The artist”) som inte kan släppa en roll, Monica Bellucci som vill träffa en vanlig kille och Isabelle Huppert som blir dubbelbokad. Inga överraskningar kanske men fortfarande gravt underhållande – kanske främst för filmälskande frankofiler.

Taylor Kitsch spelar sektledaren David Koresh i ”Waco”. Foto: Paramount Network

”Waco”

Paramount Network

Serieskapare: Drew Dowdle, John Erick Dowdle

Med: Taylor Kitsch, Michael Shannon

Tajt och nyanserat försök att skildra FBI:s katastrofala belägring av sekten Branch Davidians isolerade och hårt befästa hus utanför Waco i Texas (efter 50 dagar dödades över 70 personer inklusive kvinnor och barn). Bygger på överlevares berättelser. Kitsch är karismatisk i rollen som sektledaren David Koresh och Michael Shannon har sedvanlig stark närvaro i rollen som FBI-medlaren som bittert misslyckas med sitt uppdrag.