Veckans tv-tips: Tre bra fängelseserier

1. ”Orange is the new black” (Netflix)

Serieskapare: Jenji Kohan

Med: Taylor Schilling, Uzo Aduba

Färgstark, kritikerrosad och prisad serie som startade 2013 och handlar om medelklassiga Piper Chapman som hamnar på ett kvinnofängelse. Stark kvinnodominerad rollista med många uppmärksammade rollfigurer. Säsong 1-6 (sjunde och sista kommer 2019)

Dominic Purcell i ”Prison Break” Foto: IBL

2. ”Prison Break” (Netflix)

Serieskapare: Paul Scheurin

Med: Dominic Purcell, Wentworth Miller m fl

Två bröder ser till att hamna på samma fängelse för att försöka rymma tillsammans. Ett komplicerat projekt som leder till många förvecklingar innanför och utanför fängelsemurarna. Första avsnittet sändes 2005. Säsong 1-4.

”Oz” Foto: HBO

3. ”Oz” (HBO)

Seriskapare: Tom Fontana

Med: Eamonn Walker, Ernie Hudson

Våldsam, brutal och kontroversiell serie som startade 1997 och utspelar sig i det fiktiva högsäkerhetsfängelset Oswald State Correctional Facility, kallat "Oz". Handlingen kretsar ofta kring rivaliserande gäng. Säsong 1-6