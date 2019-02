Zoe Kazans farfar regisserade legendarer som Marlon Brando och James Dean i några av filmhistoriens största klassiker: ”Storstadshamn”, ”Öster om Eden” och ”Linje lusta”. Men det var först på mellanstadiet som hon fattade vad farfar gjorde på jobbet.

– Polletten trillade ner först när min lärare undrade: ”Är du släkt med Elia Kazan?. Om jag var släkt med min farfar? Jag tyckte att det var en jättekonstig fråga och gick hem och frågade mina föräldrar. Jag är tacksam för att de mörkade släktarvet – troligtvis avsiktligt – det fick mig att känna mig normal, säger Zoe Kazan i ett hotellrum med ett överdimensionerat konferensbord i jakaranda.

Ändå får man nog säga att hon föddes in i Hollywood. Både hennes mamma Robin Swicord och pappa Nicholas Kazan är manusförfattare i Los Angeles. Som liten försökte hon själv berätta historier med hjälp av klistermärken innan hon kunde skriva.

– Jag var väldigt kreativ och verbal redan som litet barn. Mina föräldrar visade intresse och hjälpte mig att skriva ner historierna. Jag tror att min konstnärliga läggning var viktigare än att jag skulle fått något slags filmiskt arv av min farfar som var en imposant figur. Han kunde fylla upp ett helt rum på egen hand, berättar Zoe Kazan.

Farfar i all ära, men hennes stora kreativa förebild är Ethan Hawke som hon känt sedan hon var 23 år.

– Han inspirerade mig enormt mycket och är fortfarande min mentor. Jag såg hur han skrev egna manus, romaner, pjäser, regisserade och spelade utan att bry sig om folk skrattade åt honom. Det inspirerade mig att våga skriva egna manus, säger Zoe Kazan.

Samtidigt kan hon le lite åt sig själv som ung och dödsföraktande konstnär.

– Jag hade ett slags ungdomligt övermod som man måste ha för att komma vidare som konstnär. Ironiskt nog tvivlar jag mer på mig själv ju mer rutinerad jag blir, men förr körde jag bara på. Fast om jag hade stannat i den utvecklingsfasen hade jag blivit en sociopat, haha.

Zoe Kazan slog igenom stort i den Oscarsnominerade och kritikerrosade ”The big sick” för två år sedan, och har också haft roller i tv-serier som ”Olive Kitteridge” och ”The Deuce” liksom i bröderna Coens ”The ballad of Buster Scruggs”.

Zoe Kazan och Tahar Rahim i ”The kindness of strangers”. Foto: per arnesen

Just nu är hon aktuell i Lone Scherfigs “The kindness of strangers” som tävlar om Guldbjörnen på Berlins filmfestival. En modern saga där sympatiska främlingar korsar varandras spår i en rysk restaurang på Manhattan. Zoe Kazan spelar Clara som är på flykt med sina barn undan en våldsam polismake. Under sin hemlösa tillvaro kommer hon bland annat i kontakt med en rysk restaurang där Tahar Rahim jobbar som kypare och som ägs av Bill Nighys ryskättade rollfigur.

– Eftersom jag hade spelat i en pjäs för fem år sedan som handlade om hustrumisshandel så kunde jag relatera till Claras situation. Jag blev väldigt berörd av den. Att varken ha något supportsystem, överlevnadsstrategi eller släkt att luta sig mot var en intressant utgångspunkt för en rollfigur, säger Zoe Kazan.

– Jag gillar Lone Scherfigs mix av humor och känslor med rollfigurer som visar vår sårbarhet. Hon är en väldigt ogarderad, icke-ironisk berättare, jag är betydligt mer cynisk men uppskattar hennes mod att vara så öppen, säger Kazan.

”The kindness of strangers” utspelar sig mellan lyxbutiker och soppkök i ett slags förhöjt, sagoliknande New York.

– Ja, det är inte direkt fotorealism, mer som en sagoversion av New York. Det är i alla fall inte riktigt det New York jag känner igen, säger Zoe Kazan som bor i Brooklyn tillsammans med partnern och kollegan Paul Dano (”Escape at Dannemora”) och deras nyfödda dotter.

Under inspelningen av ”The kindness of strangers” i Toronto hade Zoe Kazan kommit halvvägs i graviditeten.

– Som om det inte räckte med att vara i snön i Toronto under värsta vinterperioden var jag ofantligt trött och proppade i mig spenat och sov mellan tagningarna. Mitt bestående minne var hur ansträngande det är att jobba när man bygger en annan människa inom sig, berättar hon.

Hennes första filmmanus var ”Ruby Sparks”, en film som hon spelade i tillsammans med Dano. Förra året skrev makarna manus till det hyllade familjedramat ”Under en öppen himmel” som Paul Dano också regisserade. Filmen med Jake Gyllenhaal och Carey Mulligan bygger på Richard Fords roman ”Wildlife”. Som manusförfattare lärde hon sig enormt mycket under klipparbetet med ”Under en öppen himmel”.

Carey Mulligan och Jake Gyllenhaal i ”Under en öppen himmel”. Foto: June Pictures/Kobal/REX

– Jag och Paul trodde att vi hade skrivit det mest glesa och sparsamma manuset vi kunde av boken. Sedan upptäckte vi att man kunde klippa bort hälften och ändå berätta samma historia. Ni vet klyschan ”en bild säger mer än tusen ord” ...Men jag insåg att mycket att manus handlar om att sätta bilderna på pränt för att kunna filma dem. När det väl är gjort så behöver man inte all den verbala informationen, säger hon.

Hon är nöjd med växelbruket att varva manusskrivande med skådespeleri.

– Ett tag övervägde jag att bara satsa på manusskrivandet. Som författare har man större kontroll över hela produktionen och slutprodukten, men samtidigt älskar jag att gå i någon annans skor, säger hon och berättar om sin överkänsliga läggning.

– Jag har alltid varit lite hudlös inför världen. Jag har insett att skådespeleri ger mig ett visst skydd. Att gå in i en rollfigur är ett sätt att kanalisera min känslighet, säger hon.

Hon är också öppen för att regissera själv.

– Absolut, men först måste jag förstå när, var, hur och varför? Jag har lärt mig att följa min instinkt, skrivit manus som aldrig kommer att se dagsljuset, 100.000-tals ord som aldrig kommer att filmas. Men arbete är aldrig bortkastat eftersom det har tagit mig till nästa nivå. Jag är fascinerad av hela mognadsprocessen. Första stycket till min senaste pjäs skrev jag för sju år sedan. Sedan fick de där orden puttra så länge tills jag hade tid att skriva. Under dessa sju år hade jag lärt mig att förstå varför jag ville skriva just den där pjäsen.