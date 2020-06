Filmer och tv-serier plockas bort efter protesterna mot rasism och polisbrutalitet

Protesterna mot polisbrutalitet och rasism till följd av George Floyds död i Minneapolis får nu breda följdverkningarna även i tv- och filmindustrin. Flera bolag har, efter kritik om att verk glorifierar polisbrutalitet eller brister i framställningen av personer med annan etnisk bakgrund, tagit bort titlar från sitt utbud.

Bland dem finns den amerikanska realityserien ”Cops” som inte längre kommer att sändas på tv-bolaget Paramount Network, skriver Hollywood Reporter. Långköraren, som tar med tittarna på den amerikanska polisens patrullarbete, har funnits sedan 1989, men i förra veckan plockades redan inspelade avsnitt bort från tablån.

Beslutet från Paramount Network leder också till att den planerade 33:e säsongspremiären av ”Cops” den 15 juni ställs in. Kritiker har under åren anklagat ”Cops” för att glorifiera polisbrutalitet och hänga ut misstänkta, och 2013 uppmanade medborgarrättsorganisationen Color of Change tv-bolaget Fox att lägga ned serien.

Tv-bolaget A&E som gör polis-realityserien ”Live PD” har också tagit bort programmet från tablån, åtminstone tillfälligt, och enligt Deadline utvärderar man just nu programmets framtid.

Från strömningstjänsterna BBC Iplayer, Netflix och Britbox har komediserien ”Little Britain” plockats bort. Det sedan klagomål riktats mot hur serien framställer personer med annan etnisk bakgrund än brittisk.

”Vi utvärderar regelbundet vårt material. Tiderna har förändrats sedan ”Little Britain” först sändes, så den är inte längre tillgänglig, säger en BBC-talesperson till det brittiska public service-bolagets nyhetssajt.

Även ”Little Britain”-skaparna Matt Lucas och David Walliams andra serie ”Come fly with me” har plockats bort. På senare år har duon uttryckt ånger över vissa av skämten i ”Little Britain”.

– Om jag kunde åka tillbaka i tiden och göra om serien skulle jag inte skämta på samma sätt om transvestiter och svarta. Jag skulle i princip inte göra serien i dag. Det skulle bara göra folk upprörda. Då skapade vi en råare sorts humor än den jag ägnar mig åt nu, sade Lucas i en intervju 2017.

HBO Max har, åtminstone tillfälligt, tagit bort möjligheterna för tittarna att ta del av filmen ”Borta med vinden”‚ rapporterar Vulture. Beslutet togs efter att Los Angeles Times, på ledarplats, väckt kritik mot att titeln som anses ”romantisera slaveri” var tillgänglig på plattformen. HBO Max meddelar dock att filmen kommer att återkomma i utbudet – men då tillsammans med en diskussion om dess historiska kontext.

Protesterna och den världsomfattande diskussion som följt har även lett till att ”Vänner”- producenten Martha Kauffman berättar att hon önskar att hon på ett tidigare stadium i sin karriär hade insett det hon vet i dag om vikten av representation. Under ett digitalt panelsamtal på en tv-festival säger hon att hon i så fall skulle ha gjort andra val, skriver BBC.

”Vi har alltid uppmuntrat folk med olika bakgrunder i vårt bolag, men jag gjorde inte tillräckligt och nu är allt jag kan tänka på bara: vad kan jag göra? Vad kan jag göra annorlunda? Hur kan jag styra min show i en ny riktning?”, säger Martha Kauffman.

Lisa Kudrow, som spelade Phoebe Buffay i serien, sade nyligen i en intervju med The Sunday Times att hon tror att serien, om den skulle göras om i dag, inte skulle innehålla en helvit skådespelarensemble.

– Definitivt inte. Men för min del tycker jag att man ska se serien som en tidskapsel, inte fokusera på vad de gjorde fel.