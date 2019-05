Filmfestivalen i Cannes kritiseras för miljöförstöring: ”Slöseri utan dess like”

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

– Ett slöseri utan dess like, kommenterade Geneviève Huchet, ordförande för den franska miljöorganisationen ADEN (Association pour la defense de l'environment et de la nature) i helgen om den just nu pågående filmfestivalen i Cannes, rapporterar flera franska medier.

Staden tredubblar sitt antal invånare under de tolv dagar festivalen pågår, den dränks i glättiga broschyrer och inbjudningar samt dekorer som förstörs och byts ut. Inte sällan hamnar skräpet och resterna i havet, noterar organisationen.

Ute på vattnet ligger också de stora lyxyachterna med motorerna på för att ladda batterierna, något som inte bara förorenar luften utan som också stör inte minst det marina fågellivet. Vilket även de återkommande fyrverkerierna gör, anser Geneviève Huchet.

Enligt henne byts dessutom den röda mattan ut tre–fyra gånger per dygn. Samma sak gäller många av blomsterarrangemangen – allt för att tillfredsställa den just för tillfället uppmärksammade filmstjärnans tycke och smak.

Den senast kända siffran för hur stort det sopberg festivalen genererar är från 2015. Då räknade man till 1.900 ton sopor – utöver den vanliga sophanteringen.

– Konsumtionen är minst sagt frenetisk, konstaterar Geneviève Huchet.

Värst är dock, enligt henne, de privata jetplanen. Under maj månad lyfts det och landas 54 gånger per dygn på Cannes flygplats, som ligger centralt i staden. Det är nästan dubbelt så många som en vanlig månad.

Under festivalen har dock Cyril Dion, regissör och miljöaktivist, lanserat ett miljöupprop – ”Stå emot och skapa” (Résister et creer) där han uppmanar till aktion. Dion är också medregissör till dokumentären Demain (Césarbelönad som bästa dokumentär 2016) ), där en resa bland pionjärer som runt om i världen jobbar med konkreta lösningar skildras.

– Vi befinner oss mitt i en existentiell kris där arter utrotas och klimatförändringen går mycket fortare än vi någonsin kunnat föreställa oss. Fortsätter vi så här kommer vi att leva i en riktig skräckfilm år 2049, säger han till France 3.

Dion menar att ingen bransch kunde vara mer lämplig än filmbranschen för att lyfta frågan och skildra klimatförändringarna. 200 i branschen kända personer har undertecknat hans upprop, däribland skådespelarna Léa Seydoux och Lucie Lucas samt den före detta franska kulturministern Francoise Nyssen.

– Det är helt uppenbart att det finns massor att göra kring hur festivalen arrangeras för att den ska bli mer ekologisk, noterar Cyril Dion vidare.

David Lisnard, borgmästare i Cannes, tror dock inte, enligt Franceinfo, att misshushållningen är särskilt stor.

– De röda mattorna är gjorda av återvunnet material och vi rensar havet efter varje fyrverkeri, säger han.

Han är dock medveten om att det existerar ett visst mått av hyckleri:

– Många av filmstjärnorna stoltserar med att de är miljökämpar, men i verkligheten kan vi notera att den beskrivningen rymmer vissa paradoxer.

Han förnekar dock att staden Cannes skulle förhålla sig annorlunda till filmstjärnorna jämfört med ”vanligt folk”:

– Om Leonardo DiCapro, som engagerat sig i miljöfrågor men som samtidigt gillar stora yachter, skulle få för sig att tömma avloppet från sin båt i Cannesbukten – då skulle han få böter, precis som vem som helst.

På torsdag utlovas en hemlig aktion för miljön i Cannes. Många unga i filmbranschen har engagerat sig. En av dem, Benoït, som citeras av franska Télérama, säger att världens regeringar måste använda sig av de ”ungas skrik”:

– Vi vill se superhjältar som Greta Thunberg på alla biodukar, i alla biosalonger.

Om det kommer att hända på torsdag, återstår att se.

