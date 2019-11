Filmmakten Kina skrämmer och lockar Hollywood

Det tror John Liu. Han är en kinesisk-amerikansk affärsman som efter att ha gjort sig en ordentlig förmögenhet på Wall Street nu investerat en halv miljard dollar i att producera filmer och tv-serier som han hoppas ska förändra den globala bilden av Kina.

Hans största satsning är ”Power and fire”, en storproduktion för 50 miljoner dollar. Det är en episk tv-serie i sex säsonger, som utspelar sig under Kinas Tang-dynasti på 800-talet, en epok som ofta beskrivs som en vetenskaplig och konstnärlig guldålder i Kina.

– Det var en väldigt liberal tid i Kina, en mer öppen och tolerant tid, säger Liu.

Hollywoods storstjärnor dyker allt oftare upp i Kina för att göra pr. Här är Arnold Schwarzenegger på ett besök i Peking med sin film ”Terminator: Dark fate". Foto: Imaginechina

Trots handelskriget mellan USA och Kina fortsätter de två länderna att samarbeta i filmproduktioner och i underhållningsindustrin. I en tid då Kina rör sig i en auktoritär riktning, där den hårda censuren av såväl internet som film och tv blir mer detaljstyrd, hoppas producenter som arbetar i både USA och Kina att filmindustrin kan skapa en liten glänta av ljus.

Mest anmärkningsvärt av allt är att det inte längre görs några Hollywoodfilmer med kinesiska fiender.

John Lius produktionsbolag Han Pictures är typiskt för den nya sorts kinesisk-amerikanska samarbeten som fortsätter trots växande motsättningar mellan länderna. Med en halv miljard dollar i budget har de nu kontor i Peking, Shanghai, Los Angeles och New York. ”Power and fire” ska spelas in i både Kina och USA.

– Vi bygger en institution som kan konkurrera med Hollywoods studior, men med kinesiska berättelser. Den inhemska marknaden i Kina är så stor nu att vi kan få en tillräckligt stor budget för att konkurrera globalt.

Globala stormakter har alltid förstått hur viktig kultur och underhållning är för att forma samhället. Få länder i modern tid har dock detaljstyrt kulturen med sådan järnhand som dagens Kina.

I takt med att censuren hårdnar blir dock film- och tv-skapare i landet mer finurliga i metoderna för att kringgå censuren. På Shakespeares tid var censuren så hård att den som kritiserade drottningen i en pjäs inte bara riskerade att få sitt verk stoppat, utan även omedelbart avrättas. Han lyckades ändå berätta om sin tid genom att flytta handlingen till tidsmässigt eller geografiskt avlägsna platser.

De senaste åren har det kommit en våg av subtilt samhällskritiska kinesiska filmer och tv-serier, ofta i form av science fiction eller kostymdramer, som tyder på att regissörer och manusförfattare försöker sig på samma knep.

– Det fanns en period då Kina försökte imitera Hollywood och det var många som kastade väldigt mycket pengar i sjön. Men nu blir filmproduktionen i Kina bättre och bättre, branschen är mer decentraliserad eftersom det blivit billigare att spela in film, så staten har inte längre koll på allt som görs. Vi har bara haft tio år på oss att bygga en filmindustri. Ge oss tio år till och vi är en global nyckelspelare, säger Liu.

Ur ”Dying to survive”. Foto: TT

Många av de mest uppmärksammade kinesiska filmerna och tv-serierna de senaste åren rör sig i censurens gråzon. De innehåller tydlig samhällskritik, utan att direkt kritisera staten. En särskilt omtalad film är ”Dying to survive”, ett slags mörk komedi som framför allt kritiserar de höga priserna för medicin i Kina. Filmen tycks ha bidragit till en landsomfattande diskussion om frågan.

– Det har satt verklig press på företagen att sänka priserna. På sätt och vis fungerade filmen som en kanal för direktkommunikation mellan folket och staten, säger producenten Janet Yang, som har ägnat mer än tre decennier åt att jobba med Hollywoodproduktioner i Kina.

Efter diskussionerna kring ”Dying to survive” (2018) har Kina försökt sänka medicinkostnader och även lindrat straffen för att importera medicin från utlandet, vilket många betraktar som en direkt reaktion på debatten kring filmen. Yang menar att filmen därmed haft en demokratisk funktion.

– Du kan givetvis inte göra filmer om att störta regeringen, men det finns många aspekter av samhället som går att belysa och kritisera, på ett sätt som faktiskt kan påverka, säger hon.

Hon ser just samarbetena i filmindustrin som en av få ljusglimtar i de två ländernas relationer i en tid som annars präglas av en diplomatisk kris.

– Kina och USA kommer att vara världens två största ekonomiska marknader för en överskådlig framtid, så när det gäller stora ambitiösa företag så kommer de att försöka nå båda länderna. Kina vill växa på USA:s marknad och Hollywood vill växa på Kinas marknad. Det kommer att fortsätta trots handelskriget, säger Yang.

Något Kina fullständigt misslyckats med är däremot att exportera filmer till USA. De få kinesiska filmer som får bred uppmärksamhet i USA och globalt tenderar i stället att vara just de realistiska och samhällskritiska dramer som censurerats i hemlandet. Att en film censureras i Kina är ironiskt nog den bästa tänkbara reklamen i väst, där ett kinesiskt konstverks status tenderar att stå i direkt relation till hur kritiskt det är gentemot regimen.

Regissören Jia Zhangke är ett praktexempel på den dynamiken. Han gör brutalt uppriktiga skildringar av samtidens kinesiska samhälle och brottas vid varje filmproduktion med statliga myndigheters censur. Hans kritikerhyllade filmer, som ”A touch of sin” (2013), har censurerats i Kina, men vunnit priser över hela världen.

Under en pressträff i New York nyligen, i samband med premiären av Jia Zhangkes senaste film, ”Ash is the purest white”, berättade han om sin egen kamp med myndigheterna.

– Det finns sätt att förbli synlig utan att filmen visas på bio. Bland det värsta som kan hända en regissör är inte censur från staten utan självcensur. Så arbetar inte jag. Jag berättar de historier jag själv tror på, sade han.

”Ash is the purest white” Foto: ARTE FRANCE CINéMA/KOBAL/REX/SHUTTERSTOCK

I Hollywood växer samtidigt oron över att det växande kinesiska inflytandet på hemmaplan leder till självcensur i amerikanska filmproduktioner. I takt med att Hollywood blir alltmer beroende av den kinesiska biomarknaden, samtidigt som kinesiska Dalian Wanda Group nu äger exempelvis USA:s största biodistributör AMC (som i sin tur äger biografkedjan Filmstaden i Sverige) har det blivit allt vanligare att amerikanska filmstudior anpassar innehållet efter kinesiska myndigheters krav.

Journalisten Bethany Allen-Ebrahimian, som skriver ett inflytelserikt nyhetsbrev om Kina för nyhetssajten Axios, är minst sagt skeptisk till att kinesiska samproduktioner i Hollywood ska kunna sprida demokratiska idéer under Xi Jinpings auktoritära styre.

– Vad tror de att det här är? Nittiotalet?

I stället tror hon att den utveckling vi ser nu, där Hollywood anpassar sig alltmer efter Kinas krav, kommer att eskalera.

– Mest anmärkningsvärt av allt är att det inte längre görs några Hollywoodfilmer med kinesiska fiender. Du ser inga Hollywoodfilmer nu där Kina framställs som ett potentiellt militärt hot. I stället börjar de allt oftare framställas som en vänlig och positiv global kraft, med vetenskaplig spjutspetskompetens.

– Där tror jag att kraven är väldigt tydliga. Oavsett om de kommer direkt från statligt anställda eller från kinesiska marknadschefer som har kontakter med dem, så innebär det direkt självcensur i Hollywood, säger Bethany Allen-Ebrahimian.

Jia Zhangkes ”A touch of sin” (2013) censurerades i Kina men prisades på många andra håll i världen. Foto: Xstream/Shanghai Film Group/Office Kitano/Kobal/REX

Samproduktioner som ”Power and fire” riskerar också att stöta på problem med censuren. På senare år har allt fler filmer och tv-serier stoppats för att de anses oanständiga.

Nyligen stoppades exempelvis en populär inhemsk tv-serie, ”Story of Yanxi Palace”, med motiveringen att den satte kommersiella intressen framför det ädlare målet att ”förse folket med andlig vägledning”, enligt South China Morning Post.

– Det kan räcka med att kvinnliga karaktärer visar lite för mycket hud, säger Bethany Allen-Ebrahimian.

