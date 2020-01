Filmpremiärer ställs in på grund av coronaviruset

Beredskapen i Kina är hög efter eskalerad spridning av det nya Corona-viruset de senaste dagarna. Hittills har 17 personer dött och på torsdagen kom rapporter om att myndigheter i Peking beslutat att ställa in allt större nyårsfirande för att hejda smittspridningen.

Det beslutet får nu stor påverkan på den kinesiska filmindustrin, rapporterar Variety. Minst sju filmpremiärer som var planerade i helgen har ställts in, skriver bolagen bakom filmerna i ett uttalande. Folkhälsa nämns som ett skäl till beslutet och man ber bland annat biografer om ursäkt.

Sammanlagt, skriver Variety, förväntades filmerna dra in cirka en miljard dollar under det kinesiska nyåret, som vanligtvis är den helg under året som lockar flest biobesökare.

Även internationella biobesökare påverkas eftersom distributörer i andra länder tvingas ställa in sina premiärer i enlighet med beslutet från Kina.

Enligt kinesiska bestämmelser ska filmer som producerats i Kina inte visas utanför landet innan de haft inhemsk premiär. Vidare vill rättighetsinnehavare inte att premiären i Kina föregås av internationella visningar eftersom det ökar risken för piratkopiering, skriver Variety.

Några av de filmer som nu inte visas är ”Detective Chinatown 3” och ”Vanguard” med Jackie Chan, som spelat i många Hollywood-producerade filmer, i en av rollerna.

