Filmrecension: ”Adults in the room” tydliggör politiska spelet bakom Greklandskrisen

Yanis reser som en skottspole mellan EU:s finansiella centrum. Till Europeiska centralbanken i Frankfurt, till Eurogruppens möten i Bryssel, till de tunga ekonomiska makthavarna i Frankrike, Tyskland och England: utan dokumentportfölj men väl med en ryggsäck över axeln. Han vägrar slips och kostym och gör sig omedelbart känd som en nagel i ögat på den så kallade trojkan, som förutom ECB och Europakommissionen också innefattar Internationella valutafonden.

Hans fulla namn är Yanis Varoufakis och var under knappt ett halvår Greklands finansminister efter demokratiskt socialistiska Syrizas valseger 2015.

Han skrev en bok om hur han tillsammans med premiärministern Alexis Tsipras försökte infria partiets vallöften och bryta Greklands onda ekonomiska cirkel, fångad i en internationell lånekarusell med allt värre effekter i det grekiska samhället. Boken lockade i sin tur Costa-Gavras, veteranen i avdelningen politisk film baserad på verkliga händelser, att åter göra film om sitt Grekland.

Det blir en lektion i falska löften och stenhårda villkor bakom lyckta dörrar, allt summerat i ett beordrat leende fototillfälle efter mötena, såsom i respektfullt samförstånd. Så omtalas och skildras alla centrala makthavare med förnamn: Wolfgang (Schäuble, tysk finansminister), Angela (Merkel, tysk förbundskansler), Michel (Sapin, fransk finansminister), Jeroen (Dijsselbloem, ordförande i Eurogruppen). Och så vidare.

Perspektivet är naturligtvis Yanis Varoufakis, när han försöker genomdriva en resonabel återbetalningsplan av landets gigantiska skuldberg, ett stopp för utförsäljningar av Greklands gemensamma tillgångar liksom kraven på ytterligare åtstramningar.

”Grekland genomgår en humanitär kris, Europa genomgår en existentiell kris”, säger han vid ett tillfälle, när ett eventuellt hotande grexit kommer på tal.

Det är naturligtvis inte lätt att skildra det intrikata finansiella maktspelet på högsta EU-nivå. Ibland förfaller också Costa-Gavras till en smula grov skurkprofilering, medan Christos Loulis som Yanis framstår som en imponerande ståndaktig försvarare av demokratins principer, när han utan framgång närgranskar vartenda ord i den avsiktsförklaring som föreläggs honom under hotet om att Grekland annars kommer att sparkas ut ur Eurosamarbetet.

Men just i dessa dagar, när EU planerar bidrag i stället för lån till de hårdast virusdrabbade länderna, kan man gott erinra sig Greklands föga framgångsrika resa den där våren för fem år sen.

”Adults in the room” (obegripligt nog inte den svenska översättningen ”Vuxna i rummet”?) åtar sig alltså en svårare uppgift än exempelvis Adam McKays ”The big short” (2015) eller Martin Scorseses ”The Wolf of Wall Street” (2013) om den världsomspännande finanskrisen 2008, som började i en amerikansk bolånemarknad som löpte amok.

Den tydliggör att det ekonomiska maktspelet är både mer personligt, politiskt och ideologiskt betingat.

Eller som Yanis Varoufakis uttrycker det: vilja att kompromissa utan att komprometteras.

