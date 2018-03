Filmrecension: Nya ”Pacific rim” både bejakar och demoniserar tekniken

Uppföljaren till Guillermo del Toros monster versus robot-spektakel “Pacific Rim” (2013) är ljusare, fulare och fånigare än scenografimästarens. Men också rimligare. Den låtsas inte att premissen - aliens kommer inte från rymden utan ur en spricka i Stilla havsbotten - är något annat än en saga för barn och gör en direkt-till-spel-version utan pretentioner.

Science fiction kan bejaka eller demonisera teknikens framsteg. Siktar man på en masspublik bör man göra lite både och. Här betraktar man till exempel gigantiska, skyskrapekrossande robotar, styrda av telepatiskt förbundna piloter, som något gott. De drönare som en elegant kinesiska lanserar väcker däremot piloternas motvilja: De är komprometterbara och kan tas över av fienden.

Man kan skoja om att i nästa film är det drönare som är hemtrevliga och något ännu mer avancerat som skrämmer, men vissa steg i utvecklingen är helt enkelt större än andra.

Vad piloterna försvarar är människokroppen och Protagoras numer från alla håll ifrågasatta “människan är alltings mått”. Kroppen är vad den är och behöver vad den behöver. Det är den “bakåtsträvan” (människan vill inte bara konsumera och hålla sig i trim utan göra nåt), som reaktionära krafter har blivit så skickliga på att rikta sig till och som liberalismen och vänstern fortsätter att förlöjliga.

Under tiden gör sådana här datorgenererade, styltiga actionfilmer vad de kan för att hantera alla isärglidande begrepp: Konservativ i sitt patos, globalistisk i sin rollbesättning, dystopisk i sin estetik, framstegsbejakande i sin teknikkärlek, et cetera. Det går sällan ihop. De är “all over the place”. Men vem är inte det?

