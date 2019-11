Amerikanska ”After the wedding” är flott men stolpig

Drama ”After the wedding” Regi: Bart Freundlich. Manus: Bart Freundlich, Susanne Bier. I rollerna: Julianne Moore, Michelle Williams, Billy Cudrup med flera. Längd: 1 timme, 52 minuter (från 11 år). Språk: engelska. Visa mer

”After the wedding” utspelar sig på gatorna i Calcutta och i vackra hotellrum och kontor på Manhattan. Därtill på ett tjusigt bröllop norr om New York. Detta är filmens starka sida. Någon har verkligen jobbat med att leta inspelningsplatser. Kostymerna är också fina. Stora, tunga indiska yllesjalar och skira sidenskjortor. Men där tar det positiva med ”After the wedding” slut.

Handlingen är så komplicerad och konstlad och har så många vändningar att den är svår att återge. Särskilt utan att säga för mycket och avslöja filmens stora mysterium. Men vi kan säga så här:

Isabel (Michelle Williams) har ägnat sitt liv åt att arbeta på ett barnhem i Calcutta. Hon är så vän och mild att det är irriterande. Theresa (Julianne Moore) är en sjukt rik New York-bo som driver ett amerikanskt mediebolag. Rika Theresa är gift med den heta konstnären Oscar (Billy Crudrup) och de har två barn.

Det går inte så bra för barnhemmet i Indien och Isabel blir naturligtvis mycket glad när en okänd filantrop hör av sig och erbjuder en toppdonation på flera miljoner dollar som kan rädda hennes livsverk.

Skådespeleriet är bitvis stolpigt. Värre är att filmen saknar konstnärlig originalitet.

Som vi alla vet är inget här i livet gratis. Filantropen visar sig vara Theresa och för att få pengarna måste Isabel resa till New York och gå med på en massa andra knäppheter som blir mer och mer invecklade och osannolika. När hon sitter i möte med Theresa och försöker berätta om barnarbete och barnprostitution i Indien avfärdas hon kort och blir i stället märkligt nog inbjuden till Theresas dotters bröllop.

Regissör Bart Freundlich (som är gift med Moore) gjorde en uppmärksammad debut med ”The myth of fingerprints” (1997). Därefter har det blivit en hel del tv-filmer och serier som ”Californication”. ”After the wedding” måste betraktas som hans försök att ta sig tillbaka till konstfilm och vita duken. Och grattis Freundlich! Filmen hade premiär på Sundance 2019 – men varför är faktiskt svårt att förstå. Skådespeleriet är bitvis stolpigt (Crudrup), överspel (Moore) eller underspel av Williams.

Värre är att filmen saknar konstnärlig originalitet. ”After the wedding” är en remake på Susanne Biers Oscarsnominerade film från 2006. I denna är det Mads Mikkelsen som driver barnhemmet och kallas åter till Danmark av Rolf Lassgård för att ta del av pengar och familjehemligheter. Okej att könsrollerna är omkastade i denna nya version men det räcker tyvärr inte och tillför egentligen ingenting.

Se mer. Tre andra filmer av Susanne Bier: ”Livet är en schlager” (2000), ”Hämnden” (2010), ”Bröllop i Italien” (2012).