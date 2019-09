Filmrecension: ”Ad astra” jagar mörkrets hjärta i rymden

Science fiction ”Ad astra” Regi: James Gray. Manus: James Gray och Ethan Gross. I rollerna: Brad Pitt, Liv Tyler, Tommy Lee Jones m fl. Längd: 2 timmar 2 min (från 15 år). Språk: engelska. Visa mer

”Rymden förstår jag mig på”, säger Roy McBride (Brad Pitt). Han är en melankolisk ensamvarg med rymden som arbetsfält. Inte ens när en våldsam elektrisk urladdning, ett strömsprång, får Roy att slungas från en högt upp svävande antennanläggning och störta mot jorden stiger pulsen över 80.

McBride lever ”I en nära framtid”, förklarar förtexterna. Det går kommersiellt flyg till månen. Till och med så långt bort som Mars har människan etablerat ett brofäste. Den samlade McBride är rätta mannen för ett nytt svårt uppdrag i rymden. Han ska hjälpa myndigheterna att få kontakt med den isolerad rymdstation som misstänks orsaka dessa strömsprång som lett till död och ödeläggelse på jorden.

Roy kommer att få bruk för sin förmåga att hålla pulsen nere. Mannen som söks är hans far, rymdforskningslegenden Clifford McBride (Tommy Lee Jones). Han försvann för många år sedan och har allmänt antagits vara död.

Myndigheterna har odlat forskarens hjälte-aura. Men tecken tyder på att McBride senior där vid randen av solsystemet snarare blivit en mordisk galning à la Kurtz i Joseph Conrads ”Mörkrets hjärta”. Kanske kan ett anrop från sonen få galningen vid Neptunus att äntligen svara.

James Gray har gjort det svårt att inte tänka på ”År 2001 - ett rymdäventyr” (1968) när man ser ”Ad astra”. I handlingen finns många paralleller, men framför allt får vi i båda filmerna i storslagna bilder följa samlade mäns färder ut i svart oändlighet.

Liksom i ” År 2001” ingår en resa med den framtida reguljära måntrafiken. Brad Pitt ber flygvärdinnan om filt och kudde . Visst, 125 dollar, bara, tack. I ankomsthallen har jordens snabbmatkedjor etablerat sig.

Rymden tycks besegrad. Samtidigt släpps vi med Brad Pitt in bakom rymdstationernas stängda dörrar. Där talar dekorerade militärer med dämpad stämma med Pitt om hotfulla rymdmysterier bortom mänsklig förståelse.

Stanley Kubrick ville - tycks det, vem förstår fullt ut ”År 2001”? - väcka rent filosofiska frågor med sitt rymdepos. Gray hur mer levt sig in i just resandet: när rymdfärder blivit nästan rutin, då ges utrymme att uppleva rymden, som man upplever en jordisk turistresa eller affärsresa.

Som rymdfärdsresa fungerar ”Ad astra” väl. Brad Pitts berättarröst ger honom en touche av desillusionerad film noir-detektiv av 1940-talsmodell. Hoyte van Hoytemas foto är en enorm tillgång: ”Ad astra” är överlastad med bilder på reglage men van Hoytema filmar myriaden av pryttlar så att man inte blir övermätt. Max Richters musik lyfter fram någon sorts arketypisk resandets dramatik.

Fast historien känns som en enkel ursäkt för rymdturen. När det kommer till människoskildringen är det gammal film i dålig bemärkelse. I minnesbilder får vi se Brad Pitts förhållande med Liv Tyler, den undersköna kvinnan som lämnade honom efter att förgäves ha försökt nå fram till känslorna i denna nollställda ”Rymden förstår jag mig på”-aldrig-över-80-pulsman.

Brad Pitts brottning med sin oerhörda maskulinitet är inte något som känns hemma i framtiden, eller ens i vår tid. Hallå, James Gray, 1950-talet ringde, det ville ha sin story tillbaka! Are you receiving?

