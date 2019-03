Superhjälteaction ”Captain Marvel” Regi: Anna Boden, Ryan Fleck. Manus: Anna Boden, Ryan Fleck, Genewa Robertson-Dworet. I rollerna: Brie Larson, Samuel L Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn m fl. Längd: 2 tim 4 min (från 11 år). Språk: engelska. Visa mer

Superhjälteaction ”Captain Marvel” Regi: Anna Boden, Ryan Fleck. Manus: Anna Boden, Ryan Fleck, Genewa Robertson-Dworet. I rollerna: Brie Larson, Samuel L Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn m fl. Längd: 2 tim 4 min (från 11 år). Språk: engelska. 2 Visa mer

Krig rasar i rymden. Mästerliga kämpen Vers (Brie Larsen) hör till Skree-civilisationen. Den hotas av Skrulls. De är ”hamnskiftare”, varelser som kan anta andras gestalt.

Vers har särskilda krafter som strömmar ur hennes händer och kan slå hål på de tjockaste rymdskeppsskrov. Men i hennes undermedvetna finns förbryllande minnesbilder från en tidigare tillvaro någon annanstans.

Sig själv ovetande bär hon på viktig kunskap. När hon efter en batalj landar på planet C-53, alias Jorden, är fienden henne i hälarna. Det är här, där det är 1995, den avgörande striden kommer att stå. Vers måste rädda sig själv, sitt folk, och hela Jorden. Tur att hon får Samuel L Jacksons snut Fury vid sin sida.

Skree hit och Skrull dit - till slut sitter man ändå och tittar på de gamla vanliga äggkartongformade rymdskeppsgångarna där folk jagar varandra med blå strålar, eller hör Samuel L Jackson hota utomjordingar med att ”paper the wall with your ugly Skrullbrain”, som någon jubileumsutgåva av den Jules han efter ”Pulp fiction” har upprepat i ett kvarts sekel.

”Captain Marvel” Foto: Disney

En del av striderna är hyggligt underhållande, en del av den sarkastiska dialogen är rolig. Ingenting är nytt. För den som har superhjältesagor som favoritgenre, som Andrev Walden som nyss prisade dem som ”kollo för själen” (DN 2/3), är antagligen ”Captain Marvel” en välkomnad och påkostad present. I polemik med Walden måste jag dock säga att jag tycker att ”Captain Marvel” och superhjältefilmer överlag lyckas sådär med att erbjuda ”riktiga sagor”, som han vill ha.

Frågade någon mig efter riktiga sagor på film på senare år, skulle jag spontant nämna titlar som ”Berättelsen om Pi” (2012), ”Gravity” (2013), och till och med den ofta otäcka ”Slumdog millionaire” (2008).

De drar in mig i en annan värld till stor del med hjälp av originalitet. Världarna i sådana egensinniga filmer är inte så annorlunda vår värld som superhjältefilmernas världar, men ändå, för mig, mer annorlunda än superhjältefilmernas.

Läs mer: Andrev Walden: Superhjältefilmerna är ett kollo för själen

Se mer. Tre andra filmer där minnen ställer till det: ”Total recall” (1990), ”De 12 apornas armé” (1995), ”Memento” (2000).