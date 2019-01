Drama ”Girl” Regi: Lukas Dhont Manus: Lukas Dhont, Angelo Tijssens I rollerna: Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart m fl. Längd: 1 tim 49 min (från 15 år). Språk: franska, flamländska, engelska Visa mer

I filmens värld framställs ofta balett som ett slags sofistikerat självskadebeteende där unga kvinnor, genom svält och hård träning, tuktar sina kroppar. Inte sällan, som i Michael Powells klassiker ”De röda skorna” eller Darren Aronofskys ”Black swan”, parat med en stark underton av kuvad sexualitet.

Det belgiska Oscarsbidraget ”Girl” tillvaratar båda dessa aspekter och gör dansen till en metafor för puberteten i största allmänhet och en ung transpersons identitetskris i synnerhet.

Lara tejpar både fötter och kön för att passa in på den prestigefyllda balettskolan och de tajta trikåerna. Det är mycket som står på spel eftersom familjen varit tvungna att flytta för att hon skall kunna gå utbildningen.

Hormonbehandlingen hon genomgår inför den stundande könsbekräftande kirurgin kräver dessutom att hon sköter sin hälsa, vilket är svårt för någon som samtidigt försöker leva upp till balettvärldens snäva kroppsideal.

För att inte tala om utmaningen det innebär för vilken tonåring som helst att hitta sin plats i klassen och komma underfund med vem man är som person. Till sin hjälp har hon sin pappa och ett team av läkare och psykologer som noggrant följer hennes utveckling.

Regissören Lukas Dhonts estetik och ton påminner mycket om landsmännen Luc och Jean-Pierre Dardennes sätt att använda täta närbilder för att förmedla känsla och textur. En svullen fot i en ishink eller en ryggtavla som ramas in av en vackert flätad behå (som för ett ögonblick befäster Laras upplevelse av femininitet) fångar väldigt väl spänningen mellan kroppens begränsningar och möjligheter.

Men närbilderna på hennes kropp och det faktum att hon spelas av en femtonårig pojke har också väckt debatt. Tidigare har det varit vanligt att låta cis-personer spela huvudrollen i filmer på temat såsom i ”Boys don't cry" (1999) och ”The Danish girl” (2015).

Den chilenska, Oscarsvinnande filmen ”En fantastisk kvinna” (2017) med Daniela Vega som själv är trans i huvudrollen blev därmed något av en milstolpe när det kommer till transpersoners representation på vita duken.

Gestaltningen av Lara i ”Girl” är onekligen komplex då filmens kroppslighet visserligen är relevant för berättelsen men en del av de närgångna bilderna på hens nakna kropp framför spegeln tangerar voyeurism.

Dansaren Nora Monsecour, vars liv berättelsen bygger på och som utvecklat manuset i nära samarbete med regissören, har dock tagit filmen i försvar och lovordat debutanten Victor Polster för sin insats som Lara. Polster gör verkligen en hudlös och gripande tolkning av Lara, lika närvarande i dansen som flyktig i sin interaktion med omgivningen.

Polster, som till vardags är elev vid Kungliga balettskolan i Antwerpen, har i och med rollen varit tvungen att förändra hela sitt sätt att dansa och lära sig tåspetsteknik för att bli en trovärdig dansös vilket bidrar till den autentiska känslan i dansscenerna.

Arieh Worthalter som spelar Laras kärleksfulle och stöttande far tar med sina uppmuntrande samtal också rygg på en av de starkaste filmfäderna på senare år, Elios pappa i ”Call me by your name”.

Tyvärr uppstår det ett avgörande tomrum mellan Lara, pappan och resten av karaktärerna i filmen. Hade flickorna på skolan och läkarna mejslats fram med samma omsorg hade dramat blivit betydligt mer mångbottnat.

