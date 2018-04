Filmrecension ”Death wish” – action med trafikskyltsenkel intrig

Om det finns en fördel med en intrig så trafikskyltsenkel som den i "Death wish" ska det väl vara att det inte behöver bli många logiska luckor. En skötsam medborgare får sitt liv förstört när inbrottstjuvar skjuter hans hustru och skadar dottern så att hon hamnar i koma. Förövarna kommer undan. Änklingen ger sig ut på nattvandringar där han skjuter ner skurkar som försöker råna honom.

I Michael Winners som lynchningspropaganda beskrivna version från 1974, "Death wish - Våldets fiende nr. 1", var Charles Bronson arkitekt. I Eli Roths nyinspelning är Bruce Willis kirurg - på ett sjukhus där han i operationssalen osedd kan sno en skadskjuten rånares vapen, eller klättra in i en öppen, obevakad ambulans där - nej men titta! - en annan skjuten brottslings mobiltelefon ligger kvarglömd, proppfull med ledtrådar. Man frågar sig hur brottsligheten kan vara ett problem i denna stad – Chicago – där härdade brottslingar har sina nästen i utrymmen bakom spritbutiker som är oförklarligt obemannade när Bruce smyger, och råskinn som ska mecka först ställer upp dörren till sin verkstad, sedan kryper in så långt de kan under en uppallad bil.

Håglös går Bruce Willis genom denna läggmatch mot Chicagos avskum. Eli Roth tycks vakna till bara när det blir dags för några tortyrscener; man påminns om att han utmärkt sig i genren "torture porn", med "Hostel"-filmerna.

Den så att säga pysselinriktade filmgrenen ger ingen vidare träning för action. Den borde ge kunskap om anatomi, men man undrar, när scenen i verkstaden slutar med den förväntade arbetsplatsolyckan och den ivriga regissören drar på så att det ser ut som om tarmar väller ut ur en krossad skalle. Jaja, det är väl vad som i en Eli Rothfilm gäller för en skådespelare som ger allt.

