Filmrecension: Det indiska kärleksdramat ”Sir” glider över klassgränserna men saknar laddning

Drama "Sir" Regi och manus: Rohena Gera I rollerna: Ahmareen Anjum, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni m fl. Längd: 1 tim 39 min (Barntill.). Språk: hindi, engelska

I min lägenhet finns en pigkammare och i vardagsrummet sitter det en ringklocka som visar vilket av mina två rum som vill ha betjäning. De flesta som hade hushållerska var barnfamiljer men det var tydligen inte helt ovanligt att även ungkarlar upplät ett av rummen till en tjänsteflicka. Det är lätt att tänka sig att det kan ha uppstått en del prekära situationer.

Och även om tjänstefolk är vanligt förekommande bland den indiska överklassen anses just detta arrangemang oerhört opassande i dagens Bombay. Trots det har just den situationen uppstått hemma hos Ashwin sedan han blivit lämnad av sin flickvän vid altaret. Nu sitter han mest och stirrar ut i tomma intet i sin inglasade lyxlägenhet med milsvid utsikt över staden. ”Sir” är vad hans hembiträde Ratna, som blivit kvar efter separationen, kallar honom. Hon kommer från en liten by och drömmer om att någon gång i framtiden kunna försörja sig som designer. Efter sina arbetspass går hon därför en kvällskurs i sömnad.

Ashwin är rik, välutbildad och har bott utomlands i många år. Ratna kommer från enkla förhållanden och förväntas försörja sin familj. När hans oändliga ensamhet och hennes omsorger, som är en naturlig del av hennes arbete i hemmet, möts blir det svårt att veta vad de känslor som uppstår mellan dem består i. Den skeva maktbalansen är kanske till och med det som inledningsvis attraherar Ashwin till sin hushållerska efter att nyss ha blivit sviken i en mer jämställd relation.

Tyvärr uteblir spänningsfältet mellan skådespelarna som hade krävts för att vi skulle förstå hur dessa karaktärer vågar trotsa samhällets normer.

”Sir” är en independentfilm med en okonstlad produktion som ibland får den att påminna om en enklare tv-film. Kärlekshistorien rymmer en intressant berättelse om det indiska klassamhället och dess konventioner. Rana är betydligt mer klarsynt än Ashwin, som i egenskap av att vara överklass kan unna sig att vara naiv inför deras framtidsutsikter som kärlekspar. Tyvärr uteblir spänningsfältet mellan skådespelarna som hade krävts för att vi skulle förstå hur dessa karaktärer vågar trotsa samhällets normer.

Både Vivek Gomber (Ashwin) och Ahmareen Anjum (Rana) är alldeles för återhållsamma i sitt spel. Deras starka känslor för varandra förmedlas på sin höjd genom förstulna blickar. Bäst blir därför de små ögonblicksbilderna, ett meningsutbyte där språket skiftar mellan engelska och hindi beroende på klasstillhörighet, eller de dokumentära scenerna från marknaden och trappuppgången som säger betydligt mer om ett indiskt hembiträdes hemliga liv än vad kärleksdramat gör.

