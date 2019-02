ANIMATION

”Draktränaren 3”

Regi: Dean DeBlois

Manus: Dean DeBlois. Engelska röster: Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett med flera. Svenska röster: Jesper Adefelt, Norea Sjöquist, Niklas Falk med flera. Längd: 1 timme, 44 minuter (från 7 år). Språk: engelska (originalversion) eller svenska (dubbad). Visa mer

Det börjar med rivstart och en handlingsmättad drabbning. Draktränaren Hicke med sin följeslagare den eleganta svarta Nattfasan, draken kallad Tandlöse, leder några av sina fredliga vikingar ut i strid. Nåja, de påminner mest om svenska fotbollssupportrar på utflykt, men alla har med sig var sin fantasifullt varierad drake. Målet är en skeppsdrös elaka drakrövare.

Det pustas, puffas, flygs och virvlas utan rast eller ro till en början i denna tredje filmdel (”How to train your dragon: the hidden world”) om Hickes svindlande resa från barndom till vuxenhet som bygger på Cressida Cowells böcker. Hans övertygelse förblir intakt även när den som här sätts på prov: alla drakar förtjänar att få leva i full frihet, utan hot från människor.

Läs Johanna Paulssons slingriga essä om drakarnas kulturhistoria

Det gäller att hänga med från början i berättelsens alla relativt återhållna 3D-effekter, i synnerhet om Hicke och hans bussiga vikingar inte redan tidigare tillhör bekantingarna.

Hicke har alltid varit lätt att tycka om, liksom alla de andra personligheterna med skilda särdrag som följt med på resan. Det gäller både människor och drakar. Mina medhavda ögonvittnen skrattade högst åt den drakbebis som följde med på alla stridigheter, skrattande i mammas kängurupung.

Ett egenartat och lyckat flygfä bland dagens animerade filmer, där den höjer sig bortom datorspelens mekanik och leksaksaffärernas modellhyllor.

Här vågar sig regissören Dean DeBlois på återblickar till framför allt den första delen, där Hicke som barn tar del av sin pappas visdom och berättelse om drakarnas eget gömda och drömda land. Där finns framför allt den pigga och sakliga Astrid, som gärna gnabbas med Hicke, när han tappar mod och styrfart.

Styckets verkliga bov är den suveränt elake och psykologiskt manipulative Grimmel, fiende till alla drakar, i synnerhet till nattfasor. Inte bara tvingar han de fridsamma bort från sin idylliskt överlastade krokan till ö – med sagohöjd som karamellfärgat draknäste – utan förvandlar likt en drakarnas doktor Mengele medelst injektioner sina drakar till livsfarligt grönt slajmspottande maskiner.

”Draktränaren 1” kom 2010, ”Draktränaren 2” fyra år senare. Sagotrilogier är alltid ett vågspel, men här kan man luta sig tillbaka i förvissningen om att del tre verkligen är en sista del. I en förtjusande fantasifullt iscensatt friarscen mitt i denna sista del har den svarte draken Tandlöse blivit upp över öronen förälskad i en vit eldsprutande Dagfasa. En jakt över stock och sten utmynnar i en uppvaktande dans, likt en katt, hund eller tjädertupp med Hicke själv som gömd idégivare.

Till sist en förening mellan de båda drakarna – och förstås mellan Hicke och Astrid.

Hicke flyger med sin drakarmé i ”Draktränaren 2”. Foto: UIP

Man kan ha synpunkter på en något för blingblingande och pastellfärgad drakvärldsfantasi, på ett visserligen effektfullt men dock överbud på flygande drakar och på en oförbehållsam hyllning till idealfamiljen om mamma, pappa, en son och en dotter.

Men till sist blir man övertygad om att ”Draktränaren 3” är ett egenartat och lyckat flygfä bland dagens animerade filmer, där den höjer sig bortom datorspelens mekanik och leksaksaffärernas modellhyllor.

Se mer: Tre andra filmer med drakar: ”Bröderna Lejonhjärta” (1977), ”Eragon” (2006), ”Hobbit: Smaugs ödemark” (2013).

Läs fler filmrecensioner i DN