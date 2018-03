Filmrecension: ”Grace Jones: bloodlight and bami” ger en tragisk bild av åttiotalsikonen

Få skivomslag har, vid sidan av David Bowies, satt så mycket myror i huvudet på små heteronormativa ungar som Grace Jones åttiotalsplattor. Framför Jean-Paul Goudes kamera och i hans montageteknik verkade toppmodellen/popstjärnan/posören glida över alla givna gränser mellan man/kvinna, människa/docka/best, verklig/overklig, svart/vit.

Hon hade några legendariska hits, de flesta skrivna av andra och producerade i samma poserande performanceanda som bilderna. Till skillnad från Bowie var hon framför allt ett visuellt fenomen, en stilikon.

I Sophie Fiennes dokumentär ”Grace Jones: Bloodlight and bami” får man en känsla av att den åldrande Jones är fast i åttiotalsskapelsen Jones.

Sophie Fiennes: ”Grace Jones liv är ett slags uppror mot kyrkans förtryck”

Man borde bli knockad av de inledande sekvenserna från sena liveframträdanden. Fraser som “en naturkraft”, “kompromisslös” och “oefterliknelig” drar genom huvudet som ett tvångsmässigt pressmeddelande.

Men amazonen i originell badmössa eller rockring som framför superhiten “Slave to the rhythm” inspirerar mer till ett besök på gymmet än till att plocka fram hennes skivor. Vokalt och musikaliskt är det tomt; som om hon gör en showig karaokeversion av sig själv.

Resten av filmen klipps det planlöst mellan handkamerafilmade sekvenser ur hennes rastlösa liv: Med släkten i Jamaica (titelns ”bami” är ett jamaicanskt bröd) där onda minnen av en sadistisk styvfarfar flyter upp men inte känns; gräl om vem som ska betala för presidentsviten på ett hotell i Paris eller med musiker som inte dyker upp till hennes studioinspelning.

Man vet inte så noga var man befinner sig eller hur saker hänger ihop tidsmässigt. Jones verkar inte heller ha råkoll på tillvaron. Det blir rörigt.

Fiennes, som tidigare har gjort ett par dokumentärer med Slavoj Zizek och Lars von Trier, vill inte göra en stel, informativ hyllningsfilm om Jones. Bra, sådana finns det nog av. Men ska man gå den andra, cinéma vérité-vägen, krävs ännu mer idé och riktning.

Under en fotosession med den gamla pojkvännen och fotografen Goude, skymtar en högintressant, möjlig film fram om deras passion och konst. Hur kändes det att bli kallad ”vacker och grotesk” av sitt livs stora kärlek? Hur står sig deras neokubism med drag av negritudism som de skapade tillsammans i dag? Det här är en guldgruva för en analytisk filmare.

Men det kanske är Zizek som har gett Fiennes ett sken av intellektualism i de tidigare filmerna. Med en känslosvallande, rastlös och ofta champagnestinn dynamo framför kameran får hon inte kontroll över sitt material.

Om hon inte har avsett att göra en tragisk berättelse om en före detta ikon som inte hittar ut ur sin ikonografi, så har hon misslyckats.

“Own your power”, svarade Grace Jones nyligen en journalist som frågade henne vad feminism var. Det låter bra, men är kanske den absoluta återvändsgränden. Kraften kommer väl ur musiken, ur konsten, från Gud eller andra människor. Kan man verkligen äga den?