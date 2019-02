DRAMA

”Ben is back”

Regi, manus: Peter Hedges

I rollerna: Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B Vance, Kathryn Newton med flera. Längd: 1 timme, 43 minuter (från 11 år). Språk: engelska. Visa mer

Den tonåriga drogmissbrukaren Ben (Lucas Hedges) dyker oväntat upp hos sin familj på julaftons morgon. Egentligen borde han vara kvar på sitt behandlingshem. Egentligen har han förbrukat allt förtroendekapital på hemmaplan. Men hans mamma, Holly (Julia Roberts) – omgift och med nya barn – kan förstås inte göra annat än att med vilt bultande hjärta börja hoppas på en ny omstart, igen.

”Ben is back” är, liksom ”Beautiful boy”, ytterligare ett starkt missbruksdrama och tematiserar USA:s snabbt växande opiatepidemi. En nationell katastrof som väcker allt mer uppmärksamhet i verkligheten – kanske för att det inte bara är fattiga i socialt utsatta områden som drogar sig till döds längre utan att även medelklassen i villaidyllerna drabbas.

”Om Ben hade varit svart hade han suttit i fängelse”, konstaterar styvfadern Neil bistert. Filmen är på många sätt ett starkt politiskt inlägg med udden riktad mot läkemedelsindustrin som får marknaden att flöda över av smärtlindrande och starkt beroendeframkallande mediciner. Men den skildrar också på ett övertygande sätt dels hur drogmissbruket skär över klassgränserna, dels hur ojämlik missbruksvården ändå är. Långt ifrån alla opiatmissbrukare har, liksom Ben, någon som kan belåna ett hus och betala vården för dem.

Det finns några övertydliga scener men budskapsdelen av filmen ligger ända oftast snällt kvar under ytan. Mor- och sondramat får möjlighet att blomma ut. Det välskrivna manuset har kanske inte så många överraskande vändningar, men tar väl till vara det komplexa nät av kärlek, beroende, dåligt samvete, skuldkänslor, svek, hopp och förtvivlan som binder samman Holly och Ben under deras gemensamma, till synes hopplösa golgatavandring under julnatten.

Julia Roberts gör sin bästa filmroll sedan hon kom ut på allvar som karaktärsskådespelare 2013.

Det är inga stora visuella gester, mest dröjande realistiska scener som ringar i ett vintrigt småstadsliv där medelklassvardagen och den undre världen korsar varandras spår utan stor dramatik

”Ben is back” har heller inga ambitioner att spela upp en storslagen amerikansk tragedi à la ”Manchester by the sea” (där Lucas Hedges fick sitt stora genombrott för några år sedan) men bägge filmerna är ändå en del av samma slags gedigna, litterärt anstrukna amerikanska berättarkonst som kan vara så tilltalande. Särskilt när de spelas väldigt bra.

Hedges har en fin vardagskarisma och svärta men undviker snyggt att frossa i det demoniska som finns inbyggt i hans destruktiva rollfigur. Julia Roberts gör i sin tur sin bästa filmroll sedan hon kom ut på allvar som karaktärsskådespelare i den Eugene O’Neill-doftande ”En familj – August, Osage County” 2013. Hennes porträtt av Bens mamma, som klarar allt utom att ge upp sitt barn, kommer man att minnas långt efter att filmen fallit i glömska.

