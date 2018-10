Filmrecension: ”Kusama Infinity” skildrar ett våldsamt födgeni mot alla odds

För två år sedan fylldes Instagram av polkaprickar. Varenda kotte tycktes vallfärda till Moderna i Stockholm och bombade sociala medier med selfies i de prickiga, färgstarka rummen som speglade sig mot oändligheten.

Det var första gången som den nu snart nittioåriga japanska konstnären och pr-geniet Yayoi Kusama ställdes ut i helfigur i Sverige. Win-win för både museet och henne.

Så har det förstås inte alltid varit. Historien om den färgstarka Kusamas långa liv är som ett Hollywoodmanus fullt av oväntade vändningar. Den nya dokumentären ”Kusama Infinity” kommer kanske inte med så mycket nytt, men sammanfattar på ett både gripande och tankeväckande sätt hennes livsresa där det länge blåste betydligt mer motvind än medvind.

Mellankrigsbarnet Yayoi Kusama, uppväxt i atombombernas skugga, blev konstnär mot familjens vilja och tog sig till USA på 50-talet med pengar insydda i kimonon eftersom det var förbjudet att föra ut valuta från Japan.

Hennes födgeni måste vara bäst i hela den samtida konsthistorien. Den psykiskt sköra japanskan lyckades få support av Georgia O'Keeffe, dejta Joseph Cornell och hyllas av Donald Judd. När hon inte fick ställa ut på Venedigbiennalen stal hon ändå showen med ett bollhav av 1500 specialgjorda spegelglober. Hon var som gjord för det happeningälskande konstlivet i New York där hon bland annat åstadkom åtskilliga nakenchocker och förrättade gayvigslar.