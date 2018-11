Filmrecension: Kvinnliga kurdiska kämpar ger IS en match i ”Girls of the sun”

DRAMA ”Girls of the sun” Regi, manus: Eva Husson I rollerna: Golshifteh Farahani, Emmanuelle Bercot, Evin Ahmed, Zübeyde Bulut med flera. Längd: 1 timme, 55 minuter (från 15 år) Språk: franska, kurdiska, engelska, arabiska.

En kurdisk kvinnobataljon sjunger en kampsång om kvinnorna, livet och friheten. De är på väg mot en by i norra Irak under 2014 års offensiv mot den IS-kontrollerade Sinjar-provinsen. Deras anförare Bahar är en före detta advokat som förlorat sin man och därpå sin syster under fångenskap hos IS. Om offensiven skall den franska journalisten Mathilde rapportera med ord och kamera. Också hon har förlorat sin man och därtill ett öga under striderna om Homs i Syrien.

Bägge har saknade barn: Bahar har en son i hembyn som hon vill rädda från IS skola för islamistiska barnsoldater. Mathilde har en dotter som hon lämnat hos mormor i Frankrike.

Av detta har fransyskan Eva Husson vävt en ytligt sentimentaliserande och melodramatisk fiktion av verklighetens ännu pågående tragedi. Trots sina vaga referenser till verkliga personer – som de bägge journalisterna Marie Colvin, dödad i Homs, och Edith Bouvier som allvarligt sårad evakuerades i sista minuten efter samma brutala granatattack mot den syriska staden – lyckas hon aldrig skapa en kännbar eller realistisk anknytning till filmens tappra kvinnor.

Läs mer: Krigskorrespondenten som blev stridens offer

Bakgrunden till Bahars och Mathildes personliga engagemang tecknas i återblickar. Den ödesmättade musiken klingar oavbrutet över det mäktiga landskapet – inspelningsplats Georgien – tårarna av saknad, skräck men framför allt Eva Hussons okuvliga vilja att i ord formulera sitt feministiska lärostycke skymmer oundvikligt sikten.

Här finns visserligen stycken av verksamt spänningsladdad film, som när kvinnorna väntar i nattens tystnad eller tar en minerad tunnel mot byn. Och ögonblick av värme och ömhet, när hand möter hand med de älskade saknade.

Men om politik förstås ingenting och till sist återstår mest omslagsflickor, om än utrustade med kalasjnikovgevär.

Se mer. Tre andra filmer med kurdisk anknytning: ”Yol: Vägen” (1982), ”De druckna hästarnas tid” (2000), ”Vodka Lemon” (2003).