Filmrecension: ”Last Christmas” ger jul i hjärtat

Dramakomedi ”Last Christmas” Regi: Paul Feig Manus: Emma Thompson, Bryony Kimmings. I rollerna: Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh, m. fl. Längd: 1 tim, 43 min. (barntillåten) Språk: engelska. Visa mer

En bakfull liten jul-alf med blonderat hår och svarta rötter knuffar sig fram genom Londons gator för att hinna till sitt jobb i en julbutik, proppfull med kulörta lyktor, glitter och bisarra julprydnader från världens alla hörn.

Alfen heter Kate eller Katerina och hon drar på en resväska. Hon står inte ut med sin överbeskyddande, kroatiska mamma och har blivit utslängd från sina vänner efter att ha lyckats elchocka deras akvariefiskar.

Hon sover hos killar som hon träffar på puben och är på god väg att sumpa sin enda livlina, jobbet. Hon är kort sagt en vandrande katastrof med en sorglig hemlighet; mer ångestriden än Bridget Jones, mindre verbal än Hannah från ”Girls”, mindre rolig än Fleabag från ”Fleabag”, men ändå en typisk modern, omöjlig kandidat för den stora kärleken.

Tills en mörk, vacker främling i trenchcoat plötsligt börjar korsa hennes väg.

Att Kate spelas av Emilia Clarke, drakdrottningen från ”Game of thrones”, har sina poänger. Dels lurar en explosiv styrka under den slarviga prinsesslooken. Dels förstärker det ett immigrationstema i filmen där Brexitångesten pulserar under ytan. Hennes chef spelas av kung fu-drottningen Michelle Yeoh och den mystiska främlingen av Henry Golding från ”Crazy rich Asians”.

Alla inblandade har på så sätt fått en inlånad air av kungligheter i exil som bidrar till sagostämningen. Tillsammans med musik av den välsignade engelsk-grekiska gayikonen George Michael, som gett filmen både titel och tagline, blir det en skön påminnelse om de skatter från världens alla hörn som London bär på. Ett harmlöst men ändå tydligt budskap som är på vippen att helt förtas av Emma Thompson, som av någon bisarr anledning – nödinhopp eller megalomani – spelar Kates mamma (lyckligtvis en liten roll) med ett direkt stötande överspel.

Clarke är ingen Renée Zellweger. Hon har ett begränsat register; ingen direkt fysisk, komisk talang, bara ett ljuvligt leende och en lurig blick. Det hade kunnat räcka om man inte hade glömt en avgörande detalj för komedier: rolig dialog. Gång på gång står två skådespelare mitt emot varandra och ser ut som om de levererar rappa meningar, men ut kommer ingenting. Möjligen några kloka självhjälpsfraser.

Manusförfattaren Thompson och ”Bridesmaids”-regissören Paul Feig borde vara kompetenta nog att, om inte skriva roligt, så i alla fall hyra in någon som kan. Det krävs inte mycket när ögon tindrar och klockor pinglar. Ett par, tre dialogskruvar och mycket hade varit förlåtet.

Men de här två rätt stora skandalerna kompenseras av storyn, som det verkligen inte är något fel på. Tvärtom bär den på fler överraskningar än julromanser brukar och mötena mellan Kate och den mörka främlingen har en viss mysig mystik som kommer att handla om mer än ”bara” kärlek.

Ett annat trevligt tidstecken är den minimala betoningen på konsumtion. Prasslande julklappspapper, överdådig mat och krockar i varuhus brukar vara viktiga ingredienser i julromanser. Här ägnas tid åt hemlösa och soppkök istället. Det är mörka tider när självklara julidéer som att man ska bry sig om sina medmänniskor framstår som lätt rebelliska men det gör att man trots allt ändå går från filmen med lite jul i hjärtat. Det får duga.

