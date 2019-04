Filmrecension: Mexikanska gatubarn möter spöken i fantastiska ”Tigers are not afraid”

Drama ”Tigers are not afraid” Regi: Issa López. Manus: Issa López. I rollerna: Paola Lara, Juan Ramón López. Längd: 1 timme, 23 minuter (från 15 år). Språk: spanska. Visa mer

”Cocaine cowboys” (2006) var spännande. En storartad dokumentärserie om kokainhandeln mellan USA och Colombia på 1980-talet. I dess kölvatten kom den oerhört populära Netflixserien ”Narcos” (2015) och ett antal Hollywoodfilmer på samma tema. Det verkade ett tag som knarkbaserade diskbänksrealistiska agentfilmer ur vår samtid slog betydligt högre än digitalexplosionerna i filmerna om James Bond och Ethan Hunt.

Ungefär samtidigt fångade tv-serien ”Stranger things” (2016) in en hel värld. Jag minns just sommaren 2016 då vart man än vände sig satt alla och kollade på samma sak i sina paddor och mobiler: kids med bmx-cyklar men utan mobiltelefoner.

En smart producent skulle ha slagit ihop dessa två teman och gjort Netflix av det. Varför inte spegla ett nutida, narkotikadrivet samhälle – det i Mexiko till exempel? Kanske fylla handlingen om knarkligorna med barn och tonåringar som brottas med det övernaturliga liksom i ”Stranger things”? Det vore briljant.

Och så är det med regissör Issa López fantastiska ”Tigers are not afraid”. Här möter ett gäng mexikanska gatubarn det spökiga och övernaturliga – fast mitt i ett pågående knarkkrig.

Trots att filmen handlar om folk under 15 år får samma publik inte se den, vilket känns konstigt.

I centrum står unga Estrella vars mor rövats bort av den lokala knarkligan. I desperation och hunger söker hon sig till en liten liga föräldralösa småpojkar som bor på ett närbeläget tak. Äventyren tar vid. Mellan Estrella och ligaledaren uppstår snart en slags ”Vita stenen”-stämning där de börjar utmana varandra.

Tyvärr kommer denna film aldrig dubbas med söta röster. Netflix kommer inte göra serie av det här. Hade det varit vita medelklassbarn i huvudrollerna skulle alla titta bort. ”Tigers are not afraid” är enormt sevärd men också oerhört våldsam, ledsam och faktiskt barnförbjuden. Trots att den handlar om folk under 15 år får samma publik inte se den, vilket känns konstigt. DN ska förstås inte uppmana publiken att bryta mot åldersgränser, men man önskar ändå att så många unga som möjligt ser den här filmen.

Se mer. Tre filmer med anknytning till Mexiko: ”Älskade hundar” (2000), ”Pans labyrint” (2006), ”Sin nombre” (2009).

