THRILLER

”Destroyer”

Manus och regi: Karyn Kusama

I rollerna: Nicole Kidman, Sebastian Stan, Tatiana Maslany med flera. Längd: 2 timmar, 1 minut. Språk: Engelska. (15 år) Visa mer

”I am big. It’s the pictures that got small.” Billy Wilders klassiska replik från “Sunset Boulevard” ringer i öronen efter att ha sett Nicole Kidman i “Destroyer”. Den självlysande skådespelaren verkade uträknad ett tag, men har överraskat på senare år och nu är det dags att slå världen med häpnad och komma ut som ful. Det blir alltid ett surr i luften när en glamourös skådespelare lägger på sig fulmask. Som om det handlade om att bli något fullständigt främmande, en alien, ett djur. Så svårt är det inte. Mest handlar det om att släppa taget om ansiktet, försämra hållningen och spela, som Patricia Arquette i “Escape at Dannemora”. Men Kidman vill bära mask inför sin transformation. Lager med mask.

Filmen hon valt för sitt efterlängtade performance är en tuff liten noir om en nergången snut som aldrig hämtat sig efter ett urspårat infiltrationsuppdrag tidigt i karriären. All självaktning och allt hopp om lycka dog den dagen. Sedan dess har hon torkat ihop till ett ödleliknande vrak. Huden sprucken och solskadad, ögonen insjunkna. På långa, svajiga jeansklädda ben vandrar hon fram till LA Rivers lika solskadade och spruckna flodbädd och kastar en blick på en döing medan kollegorna vänder bort blicken, illa berörda. Kommissarie Bell är en skam för kåren.

Det är vackert. “Destroyer” är formad efter sin stad. Atmosfäriska bilder, men framför allt rörelsen är Los Angelesk. De eviga bilfärderna mellan högt och lågt, trasigt och vackert, plastigt och genuint. Galleriet av udda karaktärer som lyckas ge en illusion av att ha uppfunnit sig själva och valt sina liv, vare sig de är pengatvättare i Palo Alto, slitna bankrånarhustrur som pratar kärlek med köttsår i benen eller före detta kriminella som viger sitt liv åt att hjälpa papperslösa mexikaner.

Nicole Kidman tillåts inte bara vara där. Hon smälter inte in.

Tills de får en Philip Marlowe-näve i magen och slutar blåsa upp sig. Det hade kunnat vara en genuin njutning att se den här filmen om den inte hade varit så överspänd. Så tuff så den spricker. Är det för att en kvinna vill göra rå action om en rå kvinna? Eller för att gudinnan ska stiga ner i en indiefilm? Anspänningen förstör i alla fall mycket av upplevelsen. Mask har skapat ett konstverk snarare än ett ansikte till Kidman, peruken är så stel att den verkar kunna glida av, ögonen svärtade som på teater och musiken tror att varje steg hon tar behöver understrykas med mullrande dissonanser.

Nicole Kidman tillåts inte bara vara där. Hon smälter inte in. Antingen är det hon som är stratosfäriskt bra och filmen som är för “liten”. Eller så är filmen en skickligt berättad thrillerpärla – vilket jag misstänker – och Kidman en katastrof. Hur som helst så är de inte skapta för varandra.

Se mer: Tre andra noir-filmer från Los Angeles: ”The long goodbye" (1973), ”Chinatown” (1974), ”LA Konfidentiellt” (1997).

