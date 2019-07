Filmrecension: Nya ”Lejonkungen” är mindre skämtsam och mer bister

Familjefilm ”Lejonkungen” Regi: Jon Favreau. Manus: Jeff Nathanson, Brenda Chapman. Originalröster: Donald Glover, Seth Rogen, Beyoncé m fl. Längd: 2 tim (från 11 år). Visa mer

”Lejonkungen” brukar beskrivas som Disneys ”Hamlet”. Onda lejonet Scar traktar efter sin bror Mufasas plats på tronen och får definitivt nog när brodern får en son, Simba. Nu kommer han ju en dag att bli kung och kanske till och med härska över Scar.

Scar mördar sin bror, så slugt att Simba känner sig skyldig till faderns död. Förintad av skam flyr Simba. Scar tar över och blir kung över savannen och alla dess djur. Till deras olycka.

Men kanske kommer den rättmätige tronarvingen en dag att återvända från exilen?

Äsch, varför låtsas? Klart att Simba kommer igen. Man behöver inte känna sig orolig för att spoila ”Lejonkungen”. Originalet från 1994 är en animerad film-klassiker. Scenversionen som följde 1997 blev också succé och har sedan dess alltid gått att se någonstans i världen. ”Lejonkungen” har blivit en del av det populärkulturella landskapet och är en av Disney-koncernens mest värdefulla tillgångar.

Hitsen om hakuna matata-filosofin och the circle of life dånar - och både djur och natur är så realistiska att de ser ut som hämtade ur en David Attenborough-produktion.

Så det är inte en inventarie som bolaget slarvar med. 2019 års ”Lejonkungen” är en muskulös wow!-framkallare åstadkommen med en i långfilmsammanhang helt ny teknik, eller med teknik använd på helt nytt sätt. Apor svingar sig i träd, lejonungar klipper med bedårande ögon, vild jakt går över stock och sten och genom tunnlar under jord, hitsen om hakuna matata-filosofin och the circle of life dånar - och både djur och natur är så realistiska att de ser ut som hämtade ur en David Attenborough-produktion.

Vilket har sina sidor. Man får inte samma känslor för ett hyperrealistiskt vårtsvin som för ett komiskt tecknat. Regissören Jon Favreaus ”Lejonkungen” är mäktig och respektingivande, men de mer lekfulla inslagen - läs: Pumbaa och Timon - kommer mer i skymundan. Denna ”Lejonkungen” är mindre skämtsam, mer bister.

Dagens Simba utkämpar sin strid i en filmvärld som ser mycket annorlunda ut jämfört med den 1994. Då hade datoranimation inte tagit över. 1995 kom den första datoranimerade långfilmen, ”Toy story”. ”Lejonkungen” modell 1994 hade bara enstaka datoranimerade scener.

”Lejonkungen” 2019 går inte ens att beskriva enbart genom att säga ”datoranimerad”. Favreau och teamet arbetade helt i virtual reality då de gjorde filmen, det vill säga de tog på vr-glasögon och rörde sig i en virtuellt uppbyggd miljö, bland djuren. Den sexfaldigt Oscarnominerade fotografen Caleb Deschanel styrde kameror - som inte var kameror utan impulsgivare till dator, men betedde sig som kameror. Ungefär. Tidskriften Wired publicerade nyligen ett inspelningsreportage där journalisten Peter Rubin och Favreau enas om att det är nästan omöjligt att beskriva hur det fungerar.

Resultatet blir ett mellanting mellan spelfilm och animerad film. ”Lejonkungen” 2019 är miltals bort från Walt Disneys tidiga kortfilmer. Walt Disney lade grunden till imperiet med kortfilmer med komiska porträtt av ankor, höns och grisar. Inspiration var hans ljusa barndomsminnen från en tid då familjen haft en bondgård.

Det var början till bolaget Disneys framgångar med tecknade djur: Walt Disneys barnsliga förtjusning i skojiga kreatur, i vilka han såg sidor av människor. Med ”Lejonkungen” 2019 är det som om cirkeln sluts. Djur visas nästan i sin ursprungliga form, minimalt Disneyfierade.

Det blir tjusigt - men man blir mer imponerad än charmad.

Se mer. Tre andra filmer med djur i centrum: ”Svarta hingsten” (1979, med foto av Caleb Deschanel), ”Babe - den modiga lilla grisen” (1995), ”Fåret Shaun - filmen” (2015).