SKRÄCK

”Operation Ragnarök”

Regi, manus: Fredrik Hiller

I rollerna: Jonas Malmsjö, Bahar Pars, Per Ragnar med flera. Längd: 1 timme, 39 minuter (från 15 år). Språk: svenska. Visa mer

Det är alltid fantasieggande med dystopier som utspelar sig i välbekanta miljöer. I våras kunde vi se Västerbron sprängas i bitar i katastroffilmen ”Den blomstertid nu kommer” (som precis som ”Operation Ragnarök” delvis är crowdfundad) och få uppleva hur Köpenhams Tivoli läggs i ruiner i den danska Netflix- serien ”The rain”.

Regissören Fredrik Hiller har i sin tur valt att, i bästa Roland Emmerich-anda, ge sig på de gamla klassiska kranarna i Landskrona. Färdigställandet av filmen, som spelades in redan 2013, har dragit ut rejält på tiden och efter fem års ruvande kan man bara konstatera att det kläckts en riktig kalkon.

Filmens titel är i alla fall inte missvisande. I den nordiska mytologin framställs nämligen Ragnarök på samma utdragna, röriga och blodiga vis som här.

Stadens undergång kommer i form av ett smittsamt virus som gör människor till zombie-liknande, våldsbenägna monster. Precis som när pesten kom med fartyg till Europa är det en u-båt som tar med sig den luftburna smittan till den skånska kusten (lite passande eftersom Landskronas kommunslogan är ”Staden i vinden”).

Två familjer, en med persisk bakgrund och en bestående av rasister, tvingas trots tidigare fiendeskap att samarbeta för att överleva – samtidigt som militären sätter hela staden i karantän.

Jonas Malmsjö, Bahar Pars och Per Ragnar i ”Operation Ragnarök”. Foto: Njutafilm

Det finns en massa oskrivna regler för vad som måste finnas med i den här typen av genrefilm. Här finns obligatoriska ingredienser i form av en disparat grupp människor som förskansar sig i ett citadell där några sedan måste ge sig ut bland de smittade för att hämta förnödenheter i en ödelagd mataffär.

Återigen ser vi Per Ragnar göra en osympatisk figur i rollen som den rasistiske stridisen Bertil. Han är också den av skådespelarna med störst tonträff och som inte låter som om han läser sina repliker innantill.

Dubbningen är på vissa ställen så dålig att det ser ut som om skådespelarna pratar bredvid mun eller bara tuggar luft mellan orden. Det är verkligen inget fel på pretentionerna, i förtexterna citeras författaren Primo Levi och genom hela filmen berörs högaktuella ämnen som svenskt flyktingmottagande och främlingsfientlighet.

Men de goda avsikterna undermineras tyvärr av det undermåliga genomförandet där varken mask eller specialeffekter lyckas hålla liv i illusionen om en pågående katastrof.

