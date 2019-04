Filmrecension: Robert Redford tar farväl med ett leende i ”Den siste gentlemannen”

Drama ”Den siste gentlemannen” Regi, manus: David Lowery. Manus: David Lowery, David Grann. I rollerna: Robert Redford, Sissy Spacek, Casey Affleck, Danny Glover, Elisabeth Moss med flera. Längd: 1 timme, 33 minuter (från 7 år) Språk: engelska. Visa mer

När Robert Redford nu, enligt egen utsago, gör sin allra sista roll framför kameran sker det med ett slags nostalgiskt återblickande. Den galanta charmören och romantikern med det bländande leendet och den ljusa blicken har valt en historia med verklighetsbakgrund.

Han gör just som sina seniorkolleger i aktuella filmer på senare år. Men Redfords ”Den siste gentlemannen” (”The old man & the gun”, på engelska) skiljer sig förstås från Clint Eastwoods – snart 90 – film om en åldrande knarkkurir i ”The Mule”. En historia som med lätt retusch skildrar en listig, genuint oromantisk gammal kurir som jobbar åt El Chapo, Mexikos mest namnkunnige knarkkung. Clintan höjer sin berömda mungipa i sin välbekanta grimas medan blicken svartnar, hans rollfigur köper en ny flott bil och festar i Mexiko med lättillgängliga damer.

Redford-filmen skiljer sig också från Michael Caines – 86 år ung – roll i ”King of thieves”, där han spelar den gammaldags brittiske mästertjuv som frestas lämna sin guldkantade pensionerade tillvaro för att genomföra en sista jättekupp mot en av Londons värdedepåer. Även Caine har lätt förmågan att växla in i det iskallt stenhårda facket.

Ingen av de rollerna hade passat den 83-årige Robert Redford, en ungdom i sammanhanget. I stället har han valt att med hjälp av regissören David Lowery (”A Texas lovestory”) återberätta valda delar av den verkliga historien om Forrest Tucker, en notorisk yrkeskriminell bankrånare. En historia som tack vare en artikel i New Yorker fann vägen till filmen.

Redford har själv producerat filmen där han spelar Forrest Tucker, mannen som tillbringade hela sitt liv med att åka in och ut på fängelserna – många gånger efter häpnadsväckande fräcka flykter från både San Quentin och Alcatraz. Forrest blev känd både som utbrytarkung och den leende rånaren.

Robert Redford och Sissy Spacek. Foto: Eric Zachanowich

”Den siste gentlemannen” skildrar Tucker på hans sista vändor, fårad och vänligt övertygande medan han förmår banktjänstemännen att under förtäckt pistolhot tömma sina kassor och valv. Inte i första hand för att själv sko sig, tvärtom, utan bara för att han kan.

För att riktigt betona det gammaldags skälmaktiga i historien är den inspelad på det numera utgångna analoga formatet Super 16, som ger den en mjuk och omtänksam ton.

Pojkaktigheten, den åtminstone stundtals omedvetna charmen, ett slags förkroppsligande av en drömd amerikansk frihetlighet och rättrådighet, sådant behärskar han till fullo.

Här ska inte ordas mer om avvikelserna från verklighetens Forrest Tucker. Bara en gång framträder en viss svärta. När Elisabeth Moss dyker upp i rollen som rånarens dotter smygs det in en viss förståelse för det pris som betalats av Tuckers familj(er).

Men det ilar snabbt förbi, när filmens Tucker möter Jewel, en hästälskande änka som faller för hans humor, smarta fabulerande och ridderliga uppvaktning. Sådant har Robert Redford alltid kunnat förmedla, även nu när rollerna som förste älskare är överspelade. Inte minst när han möter den alltid utmärkta Sissy Spaceks ständigt klara blick i rollen som Jewel.

Mot denne självsäkre och över sina fräcka eskapader stolte bankrånare ställs också Casey Afflecks polis, som med släpigt suckande ton och tidsenlig mustasch är honom på spåren.

Självironiska spår finns också av Robert Redfords tidigare filmer, från ”Blåsningen” (1973) till ”Butch Cassidy och Sundance Kid” (1969) – inte minst när hans rollfigur iklädd poncho skottskadad rider iväg under det om ska bli hans sista flykt medan polissirenerna tjuter.

Man kan alltså tillåta sig att reflektera en smula över alla Redfords tidigare filmer och notera att även om de rört sig i skilda tider och under olika omständigheter är hans kärna intakt.

Pojkaktigheten, den åtminstone stundtals omedvetna charmen, ett slags förkroppsligande av en drömd amerikansk frihetlighet och rättrådighet, sådant behärskar han till fullo. Att avsluta sin skådespelarkarriär med en till skälmhistoria förklädd osannolik och otidsenlig brottskrönika är både fullt på sin plats och en smula vemodigt.

De gör dem inte så längre.

Se mer. Tre andra Robert Redford-filmer med extra allt: ”Tre dagar för Condor” (1975), ”Alla presidentens män” (1976), ”Mitt Afrika” (1985).

