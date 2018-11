ROMANTISKT DRAMA

”Life itself”

Regi, manus: Dan Fogelman

I rollerna: Oscar Isaac, Olivia Wilde, Antonio Banderas, Annette Bening, Mandy Pantinkin med flera. Längd: 1 timme, 57 minuter (från 15 år). Språk: engelska, spanska. Visa mer

Möjligen älskar Will sin Abby, drömkvinnan som fått en hang up på Bob Dylan, lite väl mycket. Kanske är det därför hon plötsligt lämnar honom och han blir galen på kuppen. Wills terapeut (Annette Bening) är skeptisk men följer ändå bokstavligen med honom in i berättelsen om kärleksaffären och promenerar runt i dess nyckelscener.

När de två till slut kommer fram till platsen för själva uppbrottet, en vägkorsning i New York, tas berättelsen vidare genom vittnena och hur deras liv påverkats av händelsen. Regissören bakom detta ”tänk om”- scenario, Dan Fogelman, har tidigare gjort den populära tv-serien ”This is us” som betonar det goda i människan.

Så är fallet även här där alla karaktärer är sympatiska, oavsett vilka trauman de har bakom sig. Samtliga utmärker sig genom sin framåtanda, värme och altruism. Det gör dem tyvärr lika ointressanta som filmen blir odynamisk. På bästa självhjälpsprosa skulle budskapet kunna sammanfattas med några bättre begagnade meningar som ”fånga dagen”, ”tiden läker alla sår” och ”kärleken övervinner allt”.

Handlingen redogör för en rad livsöden och slår nästan knut på sig själv i sin iver att förflytta sig mellan dessa genom flashforwards, tillbakablickar och drömsekvenser utan att bjuda på några egentliga överraskningar.

Det uppstår också en viss obalans mellan de olika partierna i filmen där särskilt en utflykt till Spanien med Antonio Banderas i huvudrollen, som visserligen gör en oklanderlig insats som förmögen och bedrövad landägare, blir onödigt lång och sentimental. Trots att berättarrösten, som också den leker med filmmediets konventioner, kämpar för att hålla ihop alla delarna känns det till slut som om Fogelman själv inte ens orkar ta sig ur detta labyrintiska pekoral.

Se mer. Tre andra filmer där främlingars öden flätas samman: ”Magnolia” med Tom Cruise (1999), Oscarsvinnande ”Crash" (2004) och Alejandro González Iñárritus ”Babel” (2006).