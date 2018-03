Filmrecension: Spielbergs ”Ready player one” – en popkulturjakt utan schvung

Stenrik. Drygt 70 men ännu vital. Passionerad och kunnig filmälskare.

Och så gör Steven Spielberg "Ready player one", fylld från golv till tak av datoranimationer i vilka skådespelare står och förklarar för varandra - det vill säga för publiken - hur olika knappar, magiska sfärer, sköldar och kraftladdade artefakter fungerar.

Det var väl ofrånkomligt att någon skulle filma Ernest Clines nördmagnet till roman, men varför just Spielberg?

Uppslaget har sina poänger. I en gräslig framtid lever alla så mycket de kan i en virtuell verklighet. Människor kränger på de virtuella brillorna och flyr till OASIS, där man kan bli vem man vill och vistas i vilka omgivningar som helst.

OASIS är astronomiskt lönsamt. Upphovsman är det blyga snillet Halliday (Mark Rylance). Han har dött utan arvingar och efterlämnat en utmaning: den som kommer åt tre i OASIS gömda nycklar blir herre över hela denna värld.

Unge Wade (Tye Sheridan) är en av tusentals Hallidaybeundrare på jakt efter nycklarna. Halliday var galen i populärkultur från det senare 1900-talet, så det präglar OASIS. Nyckelletare måste veta allt om filmer som ”Tillbaka till framtiden” och ”The shining”, och spel som ”Space Invaders” och ”Asteroids”. Järnjätten och King Kong kan också dyka upp i bataljerna.

Mot de renhjärtade spelfantasterna står ett girigt, ondsint jätteföretag, som satt in enorma resurser för att lista ut Hallidays gömställen.

Det hade kunnat bli kul. Men det känns som om man ser människor spela Trivial Pursuit snarare än agera.

”Ready player one” flaxar och kämpar men lyfter inte från boksidorna. Historien är fjättrad vid alla idéer och referenser som kanske ger något i en bok, men fyller en film med eviga förklaringar:

- Känner du till The Distracted Globe?

- Dansklubben? Ja.

Med sin träiga fråga-svar-dialog måste ”Ready player one” vara det mest opersonliga Spielberg lämnat ifrån sig. Det är svårt att förstå varför han ska göra en så flat bokfilmatisering. I intervjuer har han sagt att han intresserar sig för virtuell verklighet, och filmens budskap om att sådan inte får ta över. Fast den sensmoralen levereras inte särskilt eftertryckligt.

Det man eventuellt märker av Spielberg är rutinen. Han är van att hantera sådana här bombastiska fantasyfilmer och kan se till att allt i alla fall inte kollapsar till ett svart hål av pretentiös tråkighet. Vilket är lätt hänt - ja, jag tittar på dig, "Jupiter ascending".

Men hade inte schvungfulla ”The Post”, som han rev ihop under slutarbetet på denna, haft premiär för bara två månader sedan, så hade man nog undrat om ”Ready player one” var ett tecken på att den store Spielberg tänkt växla ner, och gå över till att göra action på uppdrag.

