Filmrecension: Stallone tillbaka som ett uråldrigt köttberg

Action ”Rambo: Last blood” Regi: Adrian Grünberg. Manus: Matthew Cirulnick, Sylvester Stallone. I rollerna: Sylvester Stallone, Paz Vega, Yvette Monreal. Längd: 1 timme, 29 minuter (från 15 år). Språk: engelska. Visa mer

Den andra filmen i ”Rambo”-serien heter: ”Rambo: First Blood II” (1985). I denna strider krigsveteranen John Rambo mot vietnameser. I nästa film ”Rambo III” (1988) slåss han i Afghanistan, i filmen därpå ”Rambo” (2008) håller han på i Burma, och nu, i ”Rambo: Last Blood” är det den mexikanska maffian han tar itu med. Både på deras mark och hemma i delstaten Arizona i USA.

Hela ”Rambo”-sviten har alltid speglat hoten Amerika upplever och också Amerikas vilja att förefalla vara ett land som kämpar för det goda. Det ringer ju rätt falskt och därför har Rambo-filmerna blivit lite av ett skämt. Utom i första filmen ”First Blood” (1982), där Rambo återvänder från Vietnam och hamnar i onåd med de amerikanska myndigheterna.

Det är ju USA han egentligen skall slåss mot. Det är USA som förstört John Rambo och ”First blood” är bitvis i klass med filmer som ”Deer Hunter” (1978) och ”Born on the fourth of July” (1989). Filmer som skildrar krigets inverkan på soldaterna som var där.

Nu kommer film nummer fem i serien och fantasin flödar när man döper den till ”Rambo – Last Blood”. I denna har Rambo dragit sig tillbaka till en hästfarm i Arizona. Han är ett vältränat uråldrigt köttberg med stenansikte och en stor kärlek – systerdottern Gabrielle. Kärleken till henne är så stark att vi med en gång förstår att det är här det kommer att gå snett. Och det gör det. Med råge.

Gillar man Rambo så kommer man att gilla denna film. Men nu, Rambo, vila i frid.

Rambo är värre än någonsin, eller kanske visar man bara i bild det vi alltid vetat att han är kapabel till. Han rycker revben ur bröstet på motståndare med bara händerna, hammare rakt i skallen är favoritvapnet, rycka ut inre organ med bara tassarna, det är han också bra på.

Jag tycker ändå om denna stelopererade Rambo, med sina ärr och ansiktslyftningar och fillers. Han rör inte en min, som vanligt. Men nu för att han inte kan. Jag tycker också om att denna film inte handlar om patriotism. Tyvärr dock i stället rätt så trötta familjevärderingar.

Det finns väldigt mycket planteringar i manus och i handling. Att Rambo har byggt ett gruvsystem under sin ranch verkar helt ok. Han kommer att använda det sedan – det förstår vi allihop. Men inte hur. Gillar man Rambo så kommer man att gilla denna film. Men nu, Rambo, vila i frid.

