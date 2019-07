Filmrecension ”Stockholm” – bitvis lysande skådespel i absurt Norrmalmstorgsdrama

Under några dagar i slutet av augusti 1973 hamnar Stockholm på världskartan. Det är då Janne Olsson (en brottsling på permission) rånar Kreditbanken på Norrmalmstorg och tar gisslan. Han begär att den ökända brottslingen Clark Olofsson skall släppas ur fängelse och komma till banken för att bistå vid rånet. Olsson begär tre miljoner kronor och en flyktbil. Dagarna går och gisslan fattar tycke för rånarna. Det är detta – att falla för sin förövare - som så småningom kommer att kallas Stockholmssyndromet.

Norrmalmstorgsdramat är ett minst sagt märkligt händelseförlopp och i dramadokumentärens tidevarv var det väl bara en tidsfråga innan utlandet valde att göra film om dessa historiska dagar i Stockholm.

”Stockholm” är en svart komedi där man sitter och skrockar nästan hela tiden. Inte minst på grund av bitvis lysande skådespelarinsatser. I centrum ser vi en helt övertänd Ethan Hawke i rollen som Janne Olsson – men i filmen har alla fått nya namn – här kallas han Kaj Hansson och kliver in på banken iförd långhårig peruk och cowboy-mundering. Han skjuter med k-pist i taket har en transistorradio med sig som spelar Dylan-låtar. Bankvinnan som han fattar tycke för och som uppenbarligen gör det samma spelas av en femstjärnig Noomi Rapace som visar sin komiska ådra. Underbara Christopher Heyerdahl, som tidigare mest gjort tv-serier är fantastiskt rolig som hänsyns bankdirektör och Mark Strong som en motvillig och lite förvirrad Clark Olofsson är också väldigt kul.

”Stockholm” Foto: Jan Thijs

Under det verkliga Norrmalmstorgsdramat lade statsminister Olof Palme sig i förhandlingarna och pratade med gisslan direkt i radio. Palme spelas av Shanti Roney som återbesöker dramat efter att ha spelat Clark Olofsson i den betydligt mer allvarliga svenska filmen på samma ämne från 2003.

Just detta med att Olof Palme lägger sig i ett gisslandrama ger filmen och historien en extra skruv. Skulle det hända i dag? Knappast. Och i förtexterna till ”Stockholm” står det ”Based on an absurd but true story”. Trots att händelseförloppet kanske normaliserats här i Sverige kan man verkligen förstå hur en utomstående regissör som Robert Budreau fullkomligt häpnat här han läste historien i The New Yorker-artikeln på vilken filmen är baserad.

Det finns rätt så roliga könsperspektiv i filmen ”Stockholm”. Kaj Hanssen visar sig vara en riktig mjukis till bankrånare och bryr sig om när gisslan får muskelkramp:

”Kan vi få hit en banan!!!”

När en av kvinnorna i valvet får mens blir det också dråpligt. När Rapace pratar med sin man och alla tror att hon skall säga några sista vackra ord innan hon skjuts skrattar åskådarna i salongen så de kiknar. Jo, Sverige på 1970-talet var ett annorlunda land och det är roligt att se hur en utomstående betraktar oss. Jag känner mig faktiskt lite stolt.

Jag har i dagarna gått och velat om betyget till denna film som nästan är en 4:a. Men jag tror man måste vara rätt så bekant med Norrmalmstorgsdramat för att uppskatta filmen. Är du det så sen denna 3:a som betydligt högre.

Se mer. Tre andra gisslanfilmer: ”En satans eftermiddag” (1975), ”Fargo” (1996), ”Get out” (2017).