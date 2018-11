Filmrecension: ”Suspiria” ett magiskt misslyckande

Filmrecension: Kvinnliga kurdiska kämpar ger IS en match i ”Girls of the sun”

“La la la la la la la la la la la laa laa OOOO awah wagaow aaahskaga….WITCH!” Det Italienska kultbandet Goblins väsande i det hypnotiska soundtracket till Dario Argentos skräcksaga “Suspiria” från 1977 är ren, oartikulerad fasa.

I den italienskfödde Luca Guadagninos remake, däremot, sjunger Thom Yorke från Radiohead en vals “om våra kroppar” och “vad de betyder för vår frälsning” i ett lika suggestivt, men skört och vackert soundtrack. Skillnaden säger mycket om filmerna. Om synen på vad en häxa kan vara. Och en skräckfilm.

Storyn är sig bara lik på ytan. Susie Bannion (Dakota Johnson), en ung amerikansk dansare, kommer till en balettakademi i Tyskland, där våld, konst, död och psykos läcker ur alla öppningar. Skolan drivs nämligen av en grupp häxor och lyder under den onda och mäktiga Mater Suspiriorum, suckarnas moder, en karaktär inspirerad av Thomas De Quinceys opiumhallucinationer.

Argentos hyperstiliserade, primärfärade, oförglömliga film slutar med att den oskuldsfulla Susie besegrar häxan och därmed ondskan. Så enkelt har Guadagnino inte velat göra det för sig. Den hyllade regissören till mångbottnade dramer som ”Kärlek på italienska”, ”A bigger splash” och “Call me by your name” suddar ut gränserna mellan oskuld och ondska, häxor och snälla flickor.

Dakota Johnson i ”Suspiria”. Foto: Sandro Kopp

Han satsar på realistiskt foto i murriga toner, trovärdiga karaktärer och sinnlig närvaro. Realismen gör den benknäckande fasan när dans blir våld på gränsen till fysiskt outhärdlig, men också mer kraftbringande. Han försöker återta häxans styrka från rationalismens inkvisitionsbål.

Luca Guadagnino har också gett berättelsen historisk förankring i det sena 70-talets Berlin, där skuggorna från andra världskriget ligger lika tunga som haschångorna, där Ulrike Meinhof hålls inspärrad på Stammheimfängelset och där särartsfeminismens livmodersdyrkan flyter ihop med ockult sökande.

Det är nästan ofattbart hur han har lyckats koka ner den tiden till ett så koncentrerat extrakt, trots att det bara är en bråkdel av dramat som utspelar sig utanför danskompaniets väggar. Men också dansen som tränas in under den Pina Baush-liknande koreografens stränga blick (Tilda Swinton i en drömroll) svettas sent sjuttiotal och stränga, konstnärliga ideal.

Det finns passager i “Suspiria” som är hänförande. De telepatiska samtalen i lärarrummet. Väggar som andas. Mordisk dans. Hur danskompaniets entré vetter rakt mot den brutala Berlinmuren. Mot det okända. Mot tystnaden. Filmen har kallats förhäxande, omvälvande “ultrapolitisk” och “feministisk”. Det finns en rikedom av tankar, motiv och mönster här som man antagligen kan utforska i ett decennium om man vill.

Dakota Johnson spelar Susie i ”Suspiria”. Foto: Scanbox

Men man måste verkligen inte det, för den är också överlaborerad, överspelad och pompös. Det är inte lätt att förena drama med splatter, magi med realism, och när blodet börjar forsa och magin blir explicit, känns det som en forcerad genväg ut ur en labyrint som Guadagnino har byggt upp på känn, efter hand, och inte egentligen har någon karta till.

Att komma dragandes med en trea, det tråkigaste betyget av alla, till en film som antingen är en feministisk milstolpe, en tripp in i det okända eller helt enkelt ett misslyckande, är varken kul eller ens rättvisande, men tre är genomsnittet mellan spektakulärt och fiasko, så tre får det bli.

”It’s all a mess. The one out there. The one in here. The one that’s coming…”, viskar Dakota Johnson njutningsfyllt i rollen som Susie. Både tonfallet och repliken säger egentligen allt.

