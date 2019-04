Filmrecension: ”Transnistra” ett konstfärdigt vykort från en okänd tonårsvärld

Dokumentär ”Transnistra” Regi: Anna Eborn. I rollerna: Tanya Lipovskaya, Tolya Bucatel, Sasha Stadnik med flera. Längd: 1 timme, 32 minuter (barntillåten). Språk: moldaviska, ryska, ukrainska. Visa mer

Transnistrien är en region som efter Sovjetunionens fall utropat sig som en separat republik kan man läsa i Nationalencyklopedin. Statusen för denna lilla nationsbildning med omkring 500.000 invånare – som bröt sig loss från Moldavien – är under förhandling.

Här har dokumentärfilmaren Anna Eborn hittat ett litet gäng ungdomar i övre tonåren. Det är fyra, fem pojkar, och så Tanya. Hon är navet; energisk, uppvaktad, åtrådd. Vännerna fördriver tiden vid en flod, badar, vilar i gräset, tigger cigaretter av varandra, retas och brottas.

De klänger livsfarligt i en förfallen byggnad, ”fabriken”. Hela tiden känns laddningen kring Tanya. Hon låter det vara oklart vem, om någon, som är hennes pojkvän, så intresset för den frågan slocknar aldrig.

Det är inte ungdomar som har det lätt. Det är fattigt. Tanya har ärr på armarna, hon skär sig. Ändå blir ”Transnistra” som ett vykort från en impressionist som visserligen ser allt detta, men också ser ungdomar göra det mesta av det de har: strandkanten med sitt mjuka gräs, fälten, den höga himlen, de långa dagarna, varandra.

Ur ”Transnistra”. Foto: Folkets Bio

Det finns ett släktskap med den franska filmens – och det franska måleriets och fotografiets – tradition av att skildra utflykten till landet, för att parafrasera titeln på en underbar kortfilm av Jean Renoir, som en ventil för de som har mycket lite pengar till lyx.

Fotografen Virginie Surdej fotograferar på analog 16 mm-film. Färgerna blir mildare, varmare än man är van vid. Det är som att bläddra i ett fotoalbum från 1960-70-talet. Eborn-Surdej är inte rädda för att låta det bli mycket landskap och lite människa.

På vintrig promenad kommer en skolpojke som hängt sig på tal, just som de talande, sedda på avstånd, passerar under ett stort träd som böjer sig ner och ut över floden. Tanya liftar: vi får en bild på en väg kantad av träd, och så sträcks en arm med ett armband med blomdekoration in i bilden nära kameran, så att den uppspretande tummen sätter stopp för vägen. ”Visuellt är 'Lida' ett riktigt konstverk” skrev Helena Lindblad om Eborn-Surdejs dokumentär om åldringen Lida i Ukraina (DN 29/3 2018), och samma gäller för ”Transnistra”.

Man kan ändå bli något rastlös under besöket i Transnistrien. Bilderna är helt okommenterade. Ibland hade man velat ha mer av regissörens sällskap. Det är vackert, det är stämningsfullt, men det har sina sidor att vara utlämnad åt ett gäng tonåringar, som inte lyckas fylla varje minut av sina dagar med mening.

