Drama “Blaze” Regi: Ethan Hawke Manus: Ethan Hawke, Sybil Rosen I rollerna: Ben Dickey, Alia Shawkat, Charlie Sexton, Josh Hamilton, m. fl. Längd: 2 tim, 9 min (från 7 år). Språk: Engelska. Visa mer

Lycka är att krypa upp ur en varm säng full av kärlek, tassa över ett iskallt golv och sätta på kaffe medan vinden rasslar genom höstlöven utanför fönstret och kaminen sakta värmer upp rummet. När pojkvännen dessutom plockar fram gitarren och komponerar en sång om dig, trähuset i skogen, kärleken och konsten medan du själv fördjupar dig i en monolog av Tjechov som du ska framföra i bykollektivets teatergrupp är måttet nästa rågat.

Är inte sådan här hämningslös konstnärsromantik avskaffad för länge sedan?

Ethan Hawke har redan gett utlopp för den i två filmer med växlande framgång. Det är inte världens modernaste ämne, men Hawke är en etablerad skådespelare och behöver inte bevisa någonting när han regisserar, bara följa sin passion. Och i “Blaze”, en film om countrysångaren Blaze Foleys liv, skildrat av änkan Sybil Rosens i “Living in the woods in a tree”, har svärmeriet mognat till äkta kärlek.

Kemin är oemotståndlig mellan Ben Dickey, som spelar Blake och Alia Shawkat, som spelar Sybil. Om det beror på att Rosen varit med och skrivit manuset eller på Shawkats skådespeleri är svårt att säga men sällan har en ‘musa’ skildrats så levande, närvarande i kropp och hjärna. Han sökte en kvinna, fann en själ och blev jätteglad! Men sen går det förstås utför.

Filmen rör sig fritt fram och tillbaka mellan den vackra kärlekshistorien, Blaze sista dygn innan han blir skjuten och den minst sagt krokiga banan som musiker och rumlare däremellan.

Då och då klipps det också till en radiointervju med countrylegenden Townes van Zandt, hejdlöst karismatisk och lätt skrämmande i Charlie Sextons tolkning. Bredvid sitter Blazes ständiga följeslagare Lee, skickligt porträtterad av Josh Hamilton som killen som alltid klarar sig fast han förefaller ha samma dödsföraktande livsstil som de andra.

Det fina är att “krigshistorierna”, fyllons och bohemers halvt diktade, halvt sanna, alltid underhållande barhistorier om vad olika countrylegender har hittat på för galenskaper, begränsas till den här studion. När vi följer grabbarna på riktigt är allt mer diffust och oglamouröst, rörigare, jobbigare och väldigt trovärdigt.

Idén att göra en film om en konstnär som aldrig får det stora genombrottet är lysande. Dramaturgin blir mindre förutsägbar och frågan om det är värt att offra hälsa, kärlek och förstånd för musiken ställs på sin spets när offret inte får någon utdelning.

Det är ingen “Inside Llewyn Davis”. Hawkes är ingen originell berättare, bara ovanligt känslig och sinnlig. I andra halvan av “Blaze” blir omtagningarna många, minnena förlorar sin friskhet och kärleken blir en sång. Det är verkligen synd, men en risk man får ta när man sysslar med countrymusik. Ingen genre är så fullständigt beroende av äkthet och övertygelse.

Försvinner den blir det bara banalt och gränsen är hårfin, så det är lätt att kliva fel. Å andra sidan, bränner det bara till i var tionde sång så kan det hålla en varm genom många, kalla vinternätter. Och här finns gott om sådana ögonblick.

Se mer. Tre andra filmer om countrysångare: ”Woody Guthrie – lyckans land” (1976), ”Loretta” (Loretta Lynn, 1980), ”Walk the line” (Johnny Cash, 2005).