Filmrecension: Vackra tyger men reaktionärt budskap i ”Aladdin”

Familjefilm/musikal ”Aladdin” Regi: Guy Ritchie. Manus: John August. I rollerna: Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott med flera. Längd: 2 timmar, 8 minuter (från 7 år). Språk: engelska. Visa mer

Vi kan vara i Kairo, eller Istanbul, eller Bagdad. Va fasiken, vi kan vara i Bombay eller Peking eller Marrakech. I ”Aladdin” blandar vi ihop allting som ligger sydöst om Molkom och gör ljuvlig orientalism av det hela.

Orientalism är ett begrepp som myntades av saliga kulturteoretikern Edward Said. Han snurrar säkerligen i sin grav nu efter att ha sett ”Aladdin” och spinner nog vidare några år framöver. Filmen ”Aladdin” är Saids värsta mardröm. I ett försök att inkludera Asien och Nordafrika i den biljettköpande bioskaran har man nog lyckats göra det motsatta. Aldrig har jag sett värre orientalistiskt trams. Men jag dog inte. Jag åkte med och log ibland.

I ”Aladdin” möter vi först själva Aladdin (Mena Massoud), originaltjuven från Bagdad med den fint digitaliserade robotapan Apu på axeln. Snart möter vi även prinsessan Jasmine (Naomi Scott) som lämnat palatset och tagit sig en tur på marknaden för att hon älskar sitt folk så mycket. Bör tilläggas att denna medeltida tropiska marknad är renare än en Medborgarplatsen 2019. Därtill en nysanerad och stambytt sådan.

Tycke uppstår mellan Aladdin och Jasmine men hur skall en enkel gatutjuv få en så fin sessa?

Mena Massoud och Naomi Scott i ”Aladdin”. Foto: Daniel Smith

Här skulle en diskussion om klasstillhörighet vara på sin plats. Det görs vissa försök och hatten av till detta men innan samtalet dragit i gång ordentligt kommer en flygande matta in i bilden. Och sedan lampan. Och när Aladdin gnuggar den så skjuts en blåmålad Will Smith ur dess pip och all debatt avstannar. Nu blir det fest i stället!

Smith är bra i denna roll. Och det är först när han kommer in i filmen som den tar fart. Tyvärr kommer Smith in alldeles för sent och jag har redan hunnit bli sur på denna sjuka ”disneyfiering” av en klassiker från Iran.

Jag har också hunnit tänka en del på regissören Guy Ritchie och på det avtal han måste ha slutit med Djävulen. Ritchie var ju ett hopp en gång i tiden. Han gjorde knivskarpa lågbudgetfilmer om den undre världen i London. Han fick gifta sig med Madonna! Han gjorde ”Lock, stock and two smoking barrels” som finansierades till stor del av indiska producenter. Nu gör han detta, som om han aldrig träffat någon som kommer från öster om Molkom.

Det är så mycket som är reaktionärt med denna film så man skall absolut inte ta med sig barnen för att se den. Man skall nog inte ta med sig en dejt heller. Skall man gå själv? Nej.

”Aladdin” är en musikal och en familjefilm som vill flyga in under radarn och förstöra våra hjärnor. I filmen skall flickor sitta och vänta på att bli gifta, och snubbar skall ha en massa titlar och pengar för att få ligga. Och är man en svart man som Will Smith, så måste man målas blå.

Även om ”Aladdin” tilltalar kulturtanten i mig – vackra tyger och byggnader från Jaisalmer – så är budskapet bland det mest bakåtsträvande jag sett sedan 1942 då Errol Flynn gjorde filmen ”Arabian nights”.

Se mer: Tre andra filmer om ”Tusen och en natt”: ” Il fiore delle Mille e una notte” (1974), ”Arabian nights” (2000), ”Jävla sköna män” (2004).