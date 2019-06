Filmrecension: ”X-men: Dark Phoenix” känns nervös och gammal

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Actionäventyr ”X-men: Dark Phoenix” Regi: Simon Kinberg Manus: John Byrne. I rollerna: Sophie Turner, Jennifer Lawrence, James McAvoy, Michael Fassbender, Nicholas Hoult m fl. Längd: 1 tim 53 min (från 11 år). Språk: engelska Visa mer

Är du 19 år gammal i dag så är du snart än ”X-men”-filmerna. Den första kom år 2000 (Bryan Singers ”X-men” med Hugh Jackman) och skakade om lite grann i den mansdominerande, överheteromoraliska seriemagasinsvärlden som heter Marvel.

Jag älskar inte superhjältar men har ingenting emot dem heller. En bra film är en bra film oavsett om Läderlappen eller Meryl Streep är i fokus.

Är du 51 år gammal i dag så är du också äldre än ”X-men”-filmerna. Nu tycker jag att det börjar kännas så – att de är gamla. Det verkar som om personerna som gör eller styr över ”X-men”-filmerna blivit till åren, lite nervösa och lite bakåtsträvande och med väldigt lite fingertoppskänsla.

Trots enastående självsäkra explosioner och datorgrafik så är filmen tröttsamt konventionell. En bråkdel av effektbudgeten kunde väl slussats undan till manusförfattarna. De behöver inte så mycket. Lite vatten, lite bröd, lite el till datorn. Vi lovar att inte berätta att manusgänget fått en smörgås till lunch på produktionsbudgeten…

Sophie Turner som Jean Grey i ”X-men: Dark Phoenix”. Foto: Fox

Extra pinsamt blir det när osäkerheten riktigt får blomma ut i själva filmen. När Raven (Jennifer Lawrence) föreslår att gruppen skall heta X-women istället för X-men kan inte skämskudden bli stor nog. Klart filmen borde heta ”X-women”, eller snarare ”X-folk”, och båda dessa filmer borde absolut göras. Men nu sitter vi lik förbannat som ett gäng vetebrön och kollar på en film som heter ”X-men”. För elfte gången i rad...

Under hela denna avslutande ”X-men: Dark Phoenix” tänker jag rätt otippat på den amerikanska beat-poeten Allen Ginsberg. Hans mest kända poem ”Howl” (1955) börjar så här:

I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical naked…

Ginsbergs dikt handlar inte om ”X-men” utan om kriget i Vietnam och är en uppgörelse med USA:s välklippta gräsmattor, konservatismen, det tunga fyrkantiga samhället som kunde krossa vem som helst. Jag tänker på det bästa ur vår generation (den under mig, jag är ju asgammal), jag tänker på de bästa skådespelarna vi har:

Måste Jennifer Lawrence vara blåmålad med leopardtryck i pannan?

Måste bästa James McAvoy vaxa skallen för att få jobb?

Måste Sophie Turner – mer känd som Sansa Stark i ”Game of thrones” – bli en b-skådis nu?

Naturligtvis skrev de på sina kontrakt långt innan de blev stora. Men jösses, kan de inte få ägna sig åt det som de är bra på. Alltså skådespeleri.

Se mer. Tre andra filmer med James McAvoy: ” Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet ” (2005) ”Last king of Scotland” (2006), ” Försoning” (2007).

Läs fler filmrecensioner av Jane Magnusson, till exempel om det reaktionära budskapet i ”Aladdin”.