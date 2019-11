Gangsterfilmsälskarna dreamteam i explosiva ”The Irishman”

QUIZ: Vad kan du om maffia på film och tv?

Dramathriller ”The Irishman” Regi: Martin Scorsese. Manus: Charles Brandt, Steven Zaillian. I rollerna: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Anna Paquin m fl. Längd: 3 timmar 29 min. Språk: engelska. Visas på utvalda biografer från och med fredag 22/11. Netflixpremiär 27/11. Visa mer

Efter nästan trettio år återförenas Martin Scorsese med sina maffiabröder. Scorseses ”Maffiabröder” kom 1990. Robert De Niro och Joe Pesci var med, då medelåldern. Här återkommer de.

”Maffiabröder” hade en lång Steadicamtagning som blivit berömd. Till tonerna av The Crystals ”Then he kissed me” gick Ray Liotta och Lorraine Bracco bakvägen in på nattklubben Copacabana, genom köket. Fullt av människor i frenetisk verksamhet, Bracco blir yr.

Nära trettio år senare inleder Scorsese ”The Irishman” med en lång Steadicam-tagning. Den släpigare ”In the still of the night” av The Five Satins får ackompanjera vår färd in på - ett äldreboende. Biträden, besökare och boende korsar vår väg där kameran glider fram. Brädspelare sitter i sällskapsrummet. Så svänger vi runt ett hörn och hamnar ansikte mot ansikte med Robert De Niro. Han är vithårig och med rejäla glasögon.

Det är som ett urskuldande skämt från Scorsese: ”Okej, ni kommer att känna igen er, det är lite 'Maffiafarbröder', men jag tyckte att vi kunde unna oss en att en gång till förlora oss i det amerikanska mordiska entreprenörskapets 1900-talshistoria.”

Vem vill säga emot? ”The Irishman” känns inte som en film där Scorsese tagit i och gjort något från grunden nytt men han är så ivrig som någonsin i sin berättarlusta. Hans energi är explosiv. Scorsese kan få de flesta andra regissörer att framstå som små gråa möss.

Han har gjort flera filmer efter böcker där brottslingar berättar. Charles Brandts ”I heard you paint houses” (2004) bygger på intervjuer gjorda med Frank Sheeran (Robert De Niro). Sheeran började på 1950-talet arbeta för det amerikanska transportarbetarfacket, Teamsters, mäktigt och skrupelfritt och med nära kontakter med den organiserade brottsligheten.

Sheeran hade meriterat sig med jobb för maffian. För Brandt berättade Sheeran att erfarenheter han gjorde som soldat under andra världskriget hade förhärdat honom. Han tvekade inte när han erbjöds jobb som yrkesmördare.

Sheeran kom att arbeta nära Teamsters-bossen Jimmy Hoffa, som blivit närmast en symbol för det depraverade tillståndet i delar av amerikansk fackföreningsrörelse. Efter en fängelsevistelse ville Hoffa återta greppet över Teamsters. När han vägrade fatta att maffian inte ville ha honom där, försvann Hoffa 1975. Kroppen har aldrig hittats, det har inte blivit känt vad som egentligen hände. I Brandts bok säger Sheeran att han sitter inne med sanningen - fast det är han inte ensam om att ha sagt genom åren.

Al Pacino spelar Hoffa. ”The Irishman” kommer att handla mycket om hans öde. Han blir här en typ, en psykologisk gåta, som Martin Scorsese ägnat sig åt i många filmer: den kaxiga jäveln, den som dödsföraktande retar upp fel människor och som vänner aldrig kan få att ta reson. Det är De Niros Johnny Boy som Harvey Keitel försöker få att förstå sitt eget bästa redan i ”Dödspolarna” 1973; De Niros Jake LaMotta i ”Tjuren från Bronx” (1980).

I ”Casino” (1995) kan både Sharon Stone, James Woods och Joe Pesci sägas vara sådana absolut omöjliga individer. Skrikande och gastande och domderande vandrar de rakt in i hädanfärden.

De Niros Sheeran är vännen som gruvar sig medan plågoriset Hoffa outtröttligt gräver sin egen grav. Behöver man en förstklassig, outhärdlig domderare i amerikansk film är Al Pacino ovärderlig. Galen blick. Röst med volymen ständigt på elva. Efter två timmar kan det inte finnas många åskådare kvar som inte skulle vilja sätta en kula i honom. Då återstår nittio minuter.

Man har sett Pacino gasta i många filmer. Här sätter han rekord. I ett bravurnummer skäller Hoffa ut sina medarbetare med sådant raseri att han är på väg att kväva sig själv. Ett tag undrar man om Scorsese satsat på att bli den regissör som slutligen lyckas få Al Pacino att arbeta upp sig till en hjärtattack framför kameran.

Det är på något vis typiskt för ”The Irishman”. Vi känner igen mycket, men det är gjort med en intensitet, en briljans som får de tidigare gånger vi sett det att inte riktigt räknas.

Vi har till exempel sett torpeder slänga mordvapnet från en bro. Scorsese lyfter fram den där bron, ger den dess rättmätiga plats som medspelare och viktig personlighet i gangsterfilmen. ”Alla använde en plats i Schuylkill River” säger De Niros berättarröst om floden vid Philadelphia. Till slut måste det ligga så mycket vapen på botten ”att det skulle räcka till en armé”.

I några korta snabba bilder får vi se Frank Sheeran om och om igen bromsa in i nattens mörker, springa till broräcket, och hiva i en förbrukad pistol. Av det som varit en parentes i många filmer har Scorsese gjort en minifilm i ”The Irishman”.

Något i filmen är alldeles nytt, digitala föryngringstrick som inte använts förut, i alla fall inte i denna skala. ”The Irishman” sträcker sig över sextio år. Den rör sig fram och tillbaka mellan decennierna. Al Pacino, Joe Pesci och Robert De Niro är nu alla över sjuttiofem och Martin Scorsese har utnyttjat möjligheterna att digitalt bearbeta bilderna för att ge stjärnorna ett föryngrat utseende.

Det är några av världens mest kända ansikten som fått digital makeover. Vi var nog många som svalde när vi först hörde om Scorseses plan. När jag såg ”The Irishman” tänkte jag för det mesta inte på det. Vilket inte betyder att det är omärkligt. Min inställning till tekniken: avvaktande.

Frank Sheerans utsagor om sina egna insatser har blivit ifrågasatta. Men ”The Irishman” handlar ändå om verkliga mord. Sheerans dotter Peggy (Lucy Galina, Anna Paquin) blir en sorts filmens samvete. Från den stund hon förstår vad pappa och gudfar Russell (Pesci) sysslar med vänder hon sig bort.

I en scen mot slutet växlar filmen ton. Gammal och ensam försöker Sheeran få en annan av döttrarna att medla mellan honom och Peggy. Han är beredd att be om förlåtelse.

- För vad? undrar dottern ironiskt.

Båda vet att han aldrig kommer att säga sanningen om vad han gjort. Det kostar honom Peggy. Både vad han gör och hans ljugande om det är för mycket för henne. En kall fläkt av verklighet slår in i ”The Irishman”.

Samtidigt kan man uppfatta denna Scorseses längsta film som på ett plan ett med makaber humor framfört tack till USA:s gangsterkultur för vad den gett filmmakarna. För första gången arbetar Scorsese med Al Pacino. Med även De Niro, Pesci och Harvey Keitel i rollistan är detta filmen med gangsterfilmälskarnas dreamteam. Klipparen Thelma Schoonmaker och rollsättaren Ellen Lewis är båda Scorsesemedarbetare sedan 1980-talet och vet också hur man ställer till gangsterfilmbankett.

Det är så uppdukat att Scorsese kan slösa med bifigurer. Då och då fryser han bilden. En text slängs fram över någon: ”Frank Sindone. Skjuten 3 gånger i en gränd 29 oktober 1980”.

Det blir många sådana texter. ”The Irishman” demonstrerar på åtskilliga sätt att brunnen av korruption och våld där amerikanska filmare kan hämta storys och öden är outsinlig. Möjligen är ”The Irishman” även filmen där Martin Scorsese frågar sig om han som filmmakare ska skratta eller gråta åt det.

