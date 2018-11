DRAMA

”The front runner”

Regi: Jason Reitman

Manus: Matt Bai, Jason Carson. I rollerna: Hugh Jackman, Vera Farmiga, J.K. Simmons med flera. Längd: 1 timme, 53 minuter (från 15 år). Språk: engelska. Visa mer

Den unge, omåttligt populäre demokraten Gary Hart stod i fokus för en brinnande valkampanj i USA för drygt trettio år sedan. Trots att jag bara gick i gymnasiet då och knappt intresserade mig för amerikansk politik, minns jag honom mycket väl. Han var ung och intresserad av människors lika villkor... det talades om en ny Kennedy. Hart hade ett fantastiskt hårsvall – liksom Kennedy. Och tyvärr – liksom Kennedy – en stor aptit på kvinnor. I maj 1987 avslöjades hans utomäktenskapliga kärleksaffär med en kvinna vid namn Donna Rice. Hart träffade henne på en fest på en båt i Florida. Båten hette olyckligt nog ”Monkey Business”, typ vänsterprassel på svenska. Pressen hade mycket roligt åt detta.

När jag ser ”The front runner”, om Gary Harts uppgång och fall, sitter jag med öppen mun. Hur annorlunda hade världen kunnat se ut om Hart inte dragit ner gylfen, och sedan fått byxorna neddragna av medierna. Han kanske hade blivit demokraternas presidentkandidat inför valet 1988. George Bush kanske inte hade fått makten. Gulfkriget? Vem vet.

Gary Hart var otrogen och fick ta farväl av sin karriär. I dag kan en amerikansk president säga och göra i princip vad han vill med och mot kvinnor och bli kvar på sin post.

Regissören Jason Reitman, mest känd för filmer som ”Juno” (2007), ”Up in the air” (2009) och ”Tully” (2018), har ett mycket speciellt sätt att berätta om den amerikanska samtiden. Jag vill inte kalla honom höger eller vänster, utan kanske mer ”fönster” – genom honom kan vi se Amerika utvecklas och förändras från alla håll.

I filmen följer vi inte bara Gary Hart (Hugh Jackman) utan också den amerikanska pressen. Här får man se gamla ärorika flaggskepp som The Washington Post dras in i skvallerjournalistiken och se de politiska strukturerna förändras. Gary Hart var otrogen och fick ta farväl av sin karriär. I dag kan en amerikansk president säga och göra i princip vad han vill med och mot kvinnor och bli kvar på sin post.

”The front runner”, som är baserad på boken ”All the truth is out” av författaren Matt Bai, har bitvis en briljant dialog. Luttrade journalister sträcker sig efter flaskan och försöker rättfärdiga sina val. Hugh Jackman som Gary Hart är helt enastående, han försvinner helt in i rollen, man ser bara Hart hela tiden. Inte en glimt av Wolverine. Mest bestående är dock känslan av förlust. Man kan inte låta bli att grubbla över hur det kunde ha blivit om den omtänksamme, Tolstoj-läsande Hart fått styra Amerika i stället för den kallhamrade George Bush.

