Övermodiga gangstrar kör hårt i ”Camorrans barn”

Dramathriller ”Camorrans barn” Regi: Claudio Giovannesi. Manus: Roberto Saviano, Claudio Giovannesi, Maurizio Braucci. I rollerna: Francesco Di Napoli, Viviana Aprea med flera. Längd: 1 timme, 45 minuter (från 15 år). Språk: italienska. Visa mer

Femtonåringen Nicola (Francesco Di Napoli) bor med mamma och lillebror i ett av Neapels hårdare grannskap. Mamma har kemtvätt och måste som alla med butiker och torgstånd betala till hårdföra indrivare.

Nicola och hans kompisar har sina mopeder men inte mycket mer. De blir utsjasade från butikerna med märkeskläder. På det fina diskot kostar det 500 euro att få ett bord. Gänget kommer inte ens innanför dörren.

Men mopeder kan utnyttjas i snabba kupper. Grabbarna börjar med ett rån mot en butik med lyxaccessoarer. Ytterst amatörmässigt; gangstern som kontrollerar området får tag i Nicola och hans vänner, skäller ut dem och rekryterar dem sedan till den egna verksamheten.

Nicola får fickorna fulla med euro, och börjar genast tänka på hur lätt han och hans kompisar skulle kunna ta över distriktet från den där mesiga bossen.

Say hello to my little övermodiga gangster igen, för att parafrasera Al Pacino i ”Scarface” (1983). Berättandet i ”Camorrans barn” är kompetent men övertydligt.

Regissören Claudio Giovannesi håller farten uppe i den enkla historien, mycket med hjälp av filmiska moppeturer upp och ned för Neapels backiga gator.

Maffiakännaren Roberto Saviano har skrivit deckaren som är underlag till filmen, och har använt en formel som varit populär ända sedan 1930-talet. En ung hetsig man ser det goda livet, med kvinnorna, festandet, de fina kläderna och bilarna, och bestämmer sig för att han är hårdare än alla andra och kan slå sig fram till det han vill ha.

Det brukar bli problem. ”I ain't so tough”, som James Cagney säger innan han faller framlänges i rännstenen i ”Public enemy – Samhällets fiende nr 1” 1931.

Regissören Claudio Giovannesi håller farten uppe i den enkla historien, mycket med hjälp av filmiska moppeturer upp och ned för Neapels backiga gator, och genom den gamla stadens trånga gränder. Nicola och hans drömtjej Letizia (Viviana Aprea) är snygga och känns som hämtade ur en tonårsdeckare, vilket nog ungefär är Giovannesis beställning.

Har man aldrig förr sett en sådan här akta-er-för-snabba-cash-film finns kanske lite spänning att hämta i ”Camorrans barn”. Annars är den ett erbjudande man kan tacka nej till.

Se mer. Tre andra filmer med unga i kriminella miljöer: David Leans ”Oliver Twist” (1948), Debra Graniks ”Winter's bone” (2010), Peter Grönlunds ”Goliat” (2018).

