Tv-recension: ”When they see us” – en brandfackla om rasprofilering, vrede och sorg

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Tv-serie ”When they see us” Serieskapare/regissör: Ava DuVernay. I rollerna: Caleel Harris, Asante Blackk, Ethan Herisse, Jharrel Jerome, John Leguizamo, Felicity Huffman, Vera Farmiga, m fl. Premiär på Netflix fredag 31 maj (avsnitt 1-4). Språk: engelska. Visa mer

En aprilkväll 1989 driver en grupp ungdomar från Harlem runt i Central Park på Manhattan och trakasserar förbipasserande. När en kvinnlig joggare hittas våldtagen i parken senare på natten riktas polisens misstankar mot fem tonåringar som befunnit sig i området. Eftersom offret är en vit kvinna medan de misstänkta är svarta och latino, blir uppståndelsen enorm.

Efter floppen med fantasyfilmen ”Ett veck i tiden”, där Oprah Winfrey spelade ett vithårigt astralväsen, har Ava DuVernay alltså återvänt till verkligheten. I ”When they see us” berättar hon ännu ett kapitel från den afroamerikanska historien. Central Park-joggaren var ett av 1980-talets mest uppmärksammade rättsfall i USA – och sedermera en bekräftad rättsskandal.

”When they see us” genomfars av ett uppdämt hämndbegär mot rättsväsendet och det första avsnittet är en rejäl blodtryckshöjare.

Miniserien är baserad på verkliga händelser men handlar också om berättelsens kraft – i negativ bemärkelse. DuVernay visar hur myter och föreställningar styr rollfördelningen, kanske särskilt när aktuella brott blir mediala följetonger. Därför blev fallet med Central Park-joggaren snabbt en del av den rasistiska sagotraditionen om svarta vildar och vita offer. Den målmedvetet tunnelseende utredaren kallar ungdomarna för djur och sätter tonen för förhören, där offensiva poliser pressar fram falska erkännanden. ”When they see us” genomfars av ett uppdämt hämndbegär mot rättsväsendet och det första avsnittet är en rejäl blodtryckshöjare.

Tidigare har DuVernay bland annat regisserat Martin Luther King-filmen ”Selma”, om medborgarrättsrörelsens protestmarsch i den amerikanska södern 1965. I Netflixdokumentären ”Det 13:e tillägget” berättade hon om hur det amerikanska rättssystemet fungerar som en förlängning av slaveriet. Afroamerikanska män är kraftigt överrepresenterade på landets fängelser, till glädje för privata företag som kan utnyttja dem som kostnadseffektiv arbetskraft.

Läs mer: Så bra var filmen ”Selma”

Den här gången skildrar DuVernay i mer dramatisk detalj hur det kan gå till när svarta amerikaner hamnar bakom lås och bom. Det är hennes bästa skapelse hittills, både laddad med vrede och sorg, och inte minst ett fortsatt lyckat samarbete med fotografen Bradford Young som gör att bilderna aldrig andas slentrianrealistisk dramadokumentär.

Händelserna har tidigare blivit film genom Ken Burns dokumentär ”The Central Park Five” som kom 2012. Då hade redan kvintetten ifråga fått juridisk upprättelse och ekonomiskt skadestånd. DuVernays både känsliga och känslosamma miniserie är en annan form av revansch för de inblandade, men knappast något bokslut för det övergripande problemet.

Som titeln antyder handlar ”When they see us” om rasprofilering och 30 år senare är rättsosäkerheten för svarta medborgare fortfarande en amerikansk epidemi. På samma sätt som ”Selma” anknöt till dagens Black lives matter-rörelse, med fokus på frågor som polisvåld och rasojämlikhet, är DuVernays senaste brandfackla också riktad mot systemfelen i den akuta samtiden - som personifieras av den amerikanska presidenten.

När det begav sig köpte Donald Trump helsidesannonser i fyra New York-tidningar och eldade på lynchstämningen genom att propagera för att återinföra dödsstraffet. Utspelet får stort utrymme i miniserien och DuVernay är medvetet transparent i sin aktivism; det är ett filmskapande sprunget ur en självklar solidaritet som är omöjlig att värja sig från.

”When they see us” handlar om ett amerikanskt rättsfall precis som ”Fallet O J Simpson” som kom häromåret, men mina tankar går närmast till ”If Beale street could talk” som hade biopremiär i våras. Barry Jenkins film är baserad på James Baldwins roman från 1974, om en svart man som blir oskyldigt anklagad för våldtäkt. Här finns samma närbilder med kort skärpedjup, där huvudpersonerna tittar rakt in i kameran och möter publikens blick, i en vädjan om att betraktas som människa snarare än vilde.