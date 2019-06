Tv-recension: ”Years and years” är en unik framtidshistoria

Just nu: spara 50%

Tv-serie ”Years and years” Serieskapare & manus: Russell T Davies Regi: Simon Cellan Jones & Lisa Mulcahy I rollerna: Russell Tovey, Anne Reid, Jessica Hynes, Emma Thompson, Rory Kinnear, Ruth Madeley m fl. Visas på HBO (avsnitt 1-6) Betyg: 4 Visa mer

Walesaren Russell T Davies är snart lika omskriven och hyllad som manusförfattare som den på 80- och 90-talet geniförklarade Dennis Potter (”Pennies from heaven” och ”Den sjungande detektiven”). Jag vet inte om det går att få en mer smickrande komplimang.

56-årige Russell T. Davies är under senare år mest uppskattad för serier som ”Queer as folk” (1999), ”Doctor Who” (2005) och ”En engelsk skandal” (2018). ”Years and Years” kan nog vara hans mest komplexa verk hittills, bara tanken att göra en serie om framtiden, men bara flytta sig max 15 år framåt, är en lika genial som till synes ogenomförbar idé. Hur vrider man på fiktionen med detta till synes minimala tidssprång? Ser världen verkligen så annorlunda ut om vi till exempel gör tankeexperimentet och tar oss femton år tillbaka i tiden, till 2004…?

Vi inser nu att kolossalt mycket har hänt, både personligt och politiskt. Mer än vi egentligen kan omfamna, när vi väl tänker efter; Facebook grundades 2004, Twitter anföll oss 2006. Vi har sett Barack Obama flytta in och ut ur Vita huset – och följas av Donald Trump. Hur mycket kontraster klarar vi…?! Jimmie Åkesson var en total politisk omöjlighet 2004 – 2019 påverkar han hela den politiska agendan. När han nu inte styr den.

”Years and years” är på ytan ett familjedrama. I centrum står de fyra medelålders syskonen Jessica, Stephen, Rosie och Daniel Lyons. Jessica är familjens (dåliga) samvete, miljöaktivist, politiskt vänster, ständigt ”ute och räddar världen”. I alla fall om man får tro hennes sarkastiska syskon. Stephen är ekonom, bankman, rådgivare, ändå mycket progressiv, lagom Labour. Rosie är den ensamstående mamman, som trots att hon fötts med ryggmärgsbråck (rullstolsburen), är ständigt på språng, glad, nöjd, livsnjutare. Daniel, gift med Ralph, ett äktenskap som gått i stå, jobbar med en ukrainsk flyktingvåg som drar in över Storbritannien.

Över alltihop svävar mormor och farmor Muriel, i en och samma persona (underbara, fantastiska Anne Reid).

När katastroferna i form av en flyktingvåg, en bankkollaps och en atombombssprängning ställer familjens existens på spel, förändras de traditionella rollerna radikalt.

I bakgrunden den populistiska politikern Vivienne Rook (en sprudlande Emma Thompson) som går från att vara en marginaliserad politisk vilde till landets ledande politiker – som man ropar får man som bekant svar. Hon manövrerar sig skickligt fram över det utbredda politiska missnöjet, snart skrattar man inte åt Vivienne Rock längre. Man ångrar att man någonsin gjort sig lustig på hennes bekostnad.

Hon tar makten – medan vi sov, om man säger så. Känns det igen?

Serien knyts ihop genom ett antal högtider som jul och nyår, den lilla pendelns rörelser in i framtiden orsakar snart allt större och allt mer dramatiska utslag på det personliga planet. Russell T Davies har en helt unik förmåga att få det rent komiska att kroka arm med det uppenbart tragiska. Plötsligt är femton år framåt i tiden rena mardrömmen för familjen Lyons. Och vi kan känna hur grundvalarna skakar långt in i våra egna vardagsrum.

Särskilt i dialogen firar Davies stora triumfer, och han har sannerligen skådespelare som kan leverera. Och här finns framför allt, skall det visa sig, en rent grym spännvidd i karaktärerna.

Serieskaparen har grusat allas förhoppning om en säsong två - han har meddelat att det är alldeles för komplicerat och dyrt att ta sig så långt in i framtiden (+15), på ett realistiskt sätt. Tv-historien har dock lärt oss att inget är ristat i sten - större överraskningar har vi varit med om…