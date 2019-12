Underbara ”Marriage story” gifter ihop kris och romantik

Drama ”Marriage story” Regi och manus: Noah Baumbach I rollerna: Scarlett Johansson, Adam Driver, Alan Alda, Laura Dern, Ray Liotta m fl. Längd: 2 tim 16 min (barntillåten). Språk: engelska.

Det vore enkelt att säga att Noah Baumbach slog igenom med en skilsmässofilm ur barnens perspektiv, ”The squid and the whale”, och nu femton år senare gestaltar en smärtsam separation ur föräldrarnas synvinkel. Lite omvänt mot vad hans läromästare Ingmar Bergman gjorde, om man tänker på ”Scener ur ett äktenskap” versus ”Fanny och Alexander”. (Det sistnämnda är förstås knappast en skilsmässohistoria i ordets rätta bemärkelse, men innehåller hur som helst ett spektakulärt uppbrott.)

”Marriage story” börjar när det New York-baserade kulturparet Nicole och Charlie – hon skådespelare och han avantgardistisk teaterregissör i New York – ska gå skilda vägar. Inte tu tal om något annat. Frågan är bara hur det ska gå till. I svaret på den frågan ligger en fantastisk, melankolisk, varm och luftig film som lyckas gestalta en separation på ett nytt, och i bästa mening, modernt sätt.

Liksom den svenska demonregissören är Baumbach besatt av relationer och identitet, av att skildra hur känsloband får individer att ömsom blomstra, ömsom förtorka. Han har genom åren pendlat fritt mellan att gestalta en viss stelnad förbittring (”Margot at the wedding”, ”The Meyerowitz stories”) och att mer drastiskt komiskt titta på generationer (”Frances Ha”, ”While we're young”, ”Mistress America”).

När den amerikanska samtidsfilmens mest rutinerade relationsexpert nu återigen ger sig på ett uppbrott handlar det oväntat nog framför allt om – kärlek. Paret listar varandras förtjänster på uppmaning av en parterapeut. Baumbach slår knut på sig själv för att gestalta parets hyllningar till varandra på ett lika mysigt som hjärtskärande ömsint sätt. Filmårets finaste stund!

De där listorna slår an tonen för en separation som egentligen innehåller allt jävelskap man kan tänka sig. Otrohet, kommunikationskris, känsla av förminskande, vårdnadstvist och inte minst asdyra skilsmässoadvokater. Nicole (en nedtonat oglamorös och uppriktig Scarlett Johansson) har tröttnat på att vara ett medel för makens självförverkligande. Hon tar med sig parets åttaåriga son hem till Los Angeles och ett lukrativt tv-jobb.

Charlie står som fallen från skyarna. Vadå, de är ju en familj som bor ju i New York? Hon kan väl inte lägga en hel kontinent mellan honom och hans son? Adam Driver är makalös, fysisk, alla känslorna utanpå kroppen. Det här är rollen alla alltid kommer att komma ihåg.

När Nicole hamnar på besökssoffan hos en slipad skilsmässoadvokat – Laura Dern är knäckande bra som charmant mördarmaskin i stilettklackar – hamnar Charlie i sin tur i en vaken mardröm. Alla han möter på västkusten pratar om hur härligt det är med allt ”space”, alltmedan filmen elegant visuellt gestaltar hur Charlies manöverutrymme bara krymper och krymper.

Ändå måste ”Marriage story” vara en av de mest romantiska, och samtidigt vardagsrealistiska, skilsmässoskildringar som gjorts. Inte för att den tar enkla genvägar eller vill pådyvla publiken ett lättköpt lyckligt slut – utan för att ingen av parterna demoniseras. Egentligen inte ens trion skrupelfria skilsmässoadvokater som blir lätt komiska i sin bisarra yrkesutövning (Alan Aldas dammigt desillusionerade rollfigur i sitt billiga hemmakontor är en liten humorpärla). Den är romantisk för att den envisas med att vårda minnet av en kärlek som kanske tagit slut men ändå alltid kommer att betyda något livsavgörande.

De båda omtalade Stephen Sondheim-ögonblicken (från musikalen ”Company”) är den mest förtjusande sammanfattningen av dramat man kan tänka sig, dels när Nicole sjunger ”You could drive a person crazy” med sin mamma och syster på en segrarfest, dels när Adam Driver sjunger ”Being alive” i en pianobar i New York. Först lite ironiskt, sedan hjärtslitande.

Noah Baumbach fortsätter föra det fina med arvet från Woody Allen vidare, med precis komik och skarp iakttagelseförmåga särskilt när han gestaltar kulturkrockarna mellan östkust och västkust. Men ”Marriage story” är filmiskt lika säker som den välartikulerade storyn, med perfekt avrundade scener där allt hänger ihop: ljus, rymd, rollfigurer, interiörer och musik.

Se mer. Tre andra sevärda skilsmässofilmer: Ingmar Bergmans ”Scener ur ett äktenskap” (1974), ”Kramer mot Kramer” (1979) med Dustin Hoffman och Meryl Streep, François Ozons ”Kärlek tur & retur” (2004).

