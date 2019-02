”A tale of three sisters” Foto: Berlins filmfestival

Kvinnlig topptrio tävlar om Guldbjörnen

Tre originella berättelser om unga kvinnor tar täten i årets Guldbjörnsrace i Berlin enligt branschtidningen Screens kritikerpanel där DN:s Nicholas Wennö deltagit. Högsta snittbetyg har turkiska ”A tale of three sisters”, tätt följd av Teona Strugar Mitevskas feministiska ”God exists, her name is Petruniya” om machostrukturer i Makedonien och mongoliska ”Öndög” från Wang Quan'an (Guldbjörnsvinnare med ”Tuyas bröllop” 2007). Andra kritikerälsklingar är Denis Côtés kanadensiska drama om främlingsrädsla, ”Ghost town anthology” och Francois Ozons franska ”Grace a dieu” om pedofilskandalen i Lyon som skakat katolska kyrkan i Frankrike. Guldbjörnen delas ut på lördag kväll.

Fares Fares i ”The Nile Hilton incident”. Foto: The Nile Hilton Incident

Stockholmarna får strömma film via bibliotekskortet

Guldbaggevinnaren ”The Nile Hilton incident”, den underhållande satiren ”The death of Stalin” och Yorgos Lanthimos stjärnspäckade familjedrama ”The killing of a sacred deer” med Nicole Kidman och Colin Farrell finns nu bara ett bibliotekskort bort. Stockholm Stadsbibliotek erbjuder äntligen, liksom många andra bibliotek, sina låntagare att strömma film gratis. Gratis kvalitetsfilm, man tackar.

Carice van Houten i ”Minou - kattflickan” Foto: Cinemateket

Kattmys och mystik för barn på Cinemateket

Unga Cinemateket visar den ljuvliga ”Minou - kattflickan” från 2001. Carice van Houten (Melisandre i ”Game of thrones”) spelar katten som kan förvandla sig till människa när andan faller på, till exempel när hon gör ett smart utbyte med en osäker ung reporter. Minou får fisk och levererar i sin tur spännande händelser som hon hört via stans kattdjungeltelegraf. Söndag kl 14.00 på Filmhuset.

Nicolas Hoult spelar huvudrollen i biografiska ”Tolkien”. Foto: Fox Searchlight

”Jag är i allt väsentligt en hobbit. Jag gillar trädgårdar, träd och gammaldags jordbrukslandskap. Jag röker pipa, gillar husmanskost men hatar det franska köket. Jag älskar mönstrade västar och bär dem gärna under tråkiga dagar. Jag plockar gärna svamp, har en enkel humor (vilken även mina beundrare tycker är tröttsam, och gillar inte att resa”

JRR Tolkien om sin likhet med de varelser som spelar huvudrollen i hans ”Sagan om ringen”-trilogi. Snart kommer filmen om den brittiske författarens liv där Nicholas Hoult (”The favourite”) spelar Tolkien och Lily Collins hans älskade musa Edith.

20

nya internationella tv-serier kommer Amazon att producera och visa under kommande året. Med lokala dramer från Tyskland, Italien, Spanine, Indien, Japan och Mexico profilerar sig uppstickaren som en tydlig konkurrent till Netflix och HBO.