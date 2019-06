Fin gräns mellan fix och fusk i fotografiet

Bildmanipulation i skarpt läge

Kanonkulorna i Krim

Roger Fentons ”Valley of the shadow of death”, från ett ödsligt dike i Krim 1855, ses ofta som ett exempel på iscensättning inom tidigt krigsfotografi. Susan Sontag skriver i ”Regarding the pain of others” att kanonkulorna på vägen rullats dit för att förstärka effekten.

Ingen rök utan eld

Den libanesiska frilansfotografen Adnan Hajj hade jobbat för Reuters i tio år när han 2006 avslöjades manipulera åtminstone två bilder från Libanonkriget. Med tanke på hur taffligt han klonade och förmörkade röken från hus efter israeliska bombräder är det inte undra på att Reuters bildchef för Mellanöstern rykte, i en skandal som kallats ”Hizbollywood”.

Stolpskott i studion

Bilder som ”Afghan girl” har gjort Steve McCurry till en stjärna inom dokumentärt foto. Men när en bit av en stolpe dök upp på fel ställe i en gatubild från Kuba anade en kollega oråd, och snart visade det sig ligga en del klippande och klistrande bakom hans bilder. Han skyllde på fotostudion och kallade sig därefter för ”konstnär” och ”visuell historieberättare”.