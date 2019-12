First Aid Kit: ”Det krävs mod att tacka nej”

I slutet av maj ställde First Aid Kit in hela sin sommarturné efter att Klara Söderberg gick in i väggen och blev sjukskriven. Nu gör gruppen sin första stora spelning på länge – tillsammans med Maja Francis och Amanda Bergman.

Konsertens titel ”Winter is blue” är hämtad från Vashti Bunyans låt med samma namn, och under spelningen kommer de att ta upp julens ljusa och mörka sidor. Det blir alltifrån 1920-talsklassiker till Ariana Grande-cover.

Det började med att kvartetten egentligen bara ville ses och sjunga lite – men slutade med att de bokade upp Södra teatern i Stockholm i tre dagar.

– Tanken först var att hålla det litet, att ha en lägenhetskonsert för våra vänner och sjunga ihop, berättar Maja Francis.

I början av december gästade Johanna Söderberg hyllningskonserten för Avicii på Friends arena och sjöng låten ”I could be the one”. Systrarna Söderberg spelade på Coachellafestivalen i Kalifornien när de i april 2018 nåddes av beskedet att Tim Bergling var död. För dem blev det en väckarklocka.

– Jag och Klara kände att ”shit, så här långt får det inte gå”. Vi blev väldigt berörda. Nu känner vi att vi har gjort rätt val, men vi har också varandra, det är en enorm styrka, säger Johanna Söderberg.

First Aid Kit skivdebuterade 2008 med ep:n ”Drunken trees” och slog igenom stort med ”The lion's roar” fyra år senare. Framgången har resulterat i att duon har turnerat intensivt sedan de var 14 och 16 år gamla. Sedan starten har de släppt fyra fullängdare, senast ”Ruins” från 2018.

– Vi har båda varit nära på att bli utbrända i många år eftersom att det har gått så bra. Vi har tackat ja till så mycket, men vi orkar inte lika mycket som vi gjorde för tio år sedan, säger Johanna Söderberg.

På senare tid har hon börjat reflektera över hur hon vill leva sitt liv.

– Det kräver ett enormt mod att tacka nej och låta andra saker i livet ta plats också. Att hålla på med musik och vara en offentlig person blir en enormt stor del av ens identitet. För mig har det varit viktigt att kunna värdera mig själv utifrån vem jag är, inte som en rockstjärna. Men det har blivit värre och värre med sociala medier. Tidigare har man kunnat försvinna lite, men i dag ska man alltid vara närvarande, säger hon.

Trots att de har hållit sig borta från spelningar har duon hela tiden arbetat med ny musik. När den amerikanska artisten och poeten David Berman dog i augusti släppte First Aid Kit de två hyllningslåtarna ”Strange beauty” och ”Random rules”.

– Det kommer att komma mer musik, men att släppa en hel skiva skulle kännas som ett för stort åtagande, för vi vet vilken galen cirkus det tenderar att bli, säger Johanna Söderberg.

Skulle ni kunna leva på att bara släppa musik och inte turnera?

– Jag vet inte. Vi är lyckligt lottade att det har gått så bra, så vi har ingen ekonomisk press för tillfället. Vi kommer inte att sluta turnera, men vi gjorde 120 spelningar förra året, reste jorden runt och var hemma en halv månad. Det går inte, det är inte kompatibelt med att må bra.